Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Küresel banka RBC Capital Markets altında rakam verdi: 2027’de altının geleceği seviyeyi açıkladı

Küresel banka RBC Capital Markets altında rakam verdi: 2027’de altının geleceği seviyeyi açıkladı

Küresel belirsizlikler ve doların değer kaybı altını destekliyor. Kanada merkezli küresel banka RBC Capital Markets, ons altın fiyatları için yeni tahminini açıklayarak 2027’ye yönelik rakam verdi.

Utku Beycan Utku Beycan
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Küresel banka RBC Capital Markets altında rakam verdi: 2027’de altının geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 1

Capital Markets Direktörü Christopher Louney, piyasaları değerlendirdi. Louney, son fiyat hareketlerine dikkat çekti.

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Küresel banka RBC Capital Markets altında rakam verdi: 2027’de altının geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 2

Jeopolitik istikrarsızlık piyasalarda yeniden ön plana çıkıyor. Küresel çapta doların etkisi yavaş yavaş azalıyor.

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Küresel banka RBC Capital Markets altında rakam verdi: 2027’de altının geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 3

ABD dolarının değer kaybı endişe yaratıyor. Tüm bu faktörler sarı metali güçlü şekilde destekliyor.

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Küresel banka RBC Capital Markets altında rakam verdi: 2027’de altının geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 4

Ons altın artık 5.000 doların üzerine çıkmaya hazırlanırken uzman isim yeni bir emtia analizi yayınladı. Analizde geçen yılın Aralık ayındaki tahminler hatırlatıldı.

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Küresel banka RBC Capital Markets altında rakam verdi: 2027’de altının geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 5

Kurum bu yılki öngörülerinde tutarlı kaldı. Altın fiyatlarını destekleyen temel itici güçler sağlamlığını koruyor.

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Küresel banka RBC Capital Markets altında rakam verdi: 2027’de altının geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 6

Bir dönem ETP varlıklarında kayıplar yaşandı. Ancak belirsizlik ortamı yatırımcıları piyasaya geri çekti. Doların zayıflaması altın tahsislerini yeniden artırdı.

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Küresel banka RBC Capital Markets altında rakam verdi: 2027’de altının geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 7

Ağustos başındaki toparlanma bu görüşü destekledi. Fiyatlama ve giriş modelleri tahminleri doğruladı.

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Küresel banka RBC Capital Markets altında rakam verdi: 2027’de altının geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 8

Kurumun daha önce yayınladığı altın görünümü raporu da bu duruma işaret etmişti. Louney, altın için en az dirençli yolun yukarı yönlü olduğunu belirtmişti.

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Küresel banka RBC Capital Markets altında rakam verdi: 2027’de altının geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 9

Altın, belirsizlik ortamında kendini kanıtlamayı başardı. Stratejik temeller altının yatay veya yukarı yönlü seyrini desteklemeye devam ediyor.

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Küresel banka RBC Capital Markets altında rakam verdi: 2027’de altının geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 10

Analiste göre belirsizlik birçok farklı biçimde ortaya çıkabiliyor. Gümrük vergileri ve jeopolitik sorunlar piyasaları derinden etkiliyor.

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Küresel banka RBC Capital Markets altında rakam verdi: 2027’de altının geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 11

Çatışmalar, siyasi krizler ve hükümet kapanmaları tedirginlik yaratıyor. Mevzuat değişiklikleri de bu belirsizliği besliyor.

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Küresel banka RBC Capital Markets altında rakam verdi: 2027’de altının geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 12

Tüm bunlar yatırımcıların altına daha fazla yönelmesine neden oluyor. Altın artık güçlü bir fiyat performansı sergiliyor.

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Küresel banka RBC Capital Markets altında rakam verdi: 2027’de altının geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 13

Diğer varlıklarla düşük korelasyon avantajı sunuyor.

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Küresel banka RBC Capital Markets altında rakam verdi: 2027’de altının geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 14

Sarı metal portföylerin stratejik bir parçası olarak kabul ediliyor.

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Küresel banka RBC Capital Markets altında rakam verdi: 2027’de altının geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 15

Merkez bankalarının talebi de piyasayı şekillendiriyor. RBC, bu talebin omurga görevi göreceğini öngörüyor.

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Küresel banka RBC Capital Markets altında rakam verdi: 2027’de altının geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 16

Bireysel ve kurumsal yatırımcılar için altına yönelme zemini daha da güçleniyor.

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Küresel banka RBC Capital Markets altında rakam verdi: 2027’de altının geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 17

Küresel piyasalar değerli metallerin dolar ve diğer para birimleri karşısındaki anlık fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor.

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Küresel banka RBC Capital Markets altında rakam verdi: 2027’de altının geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 18

RBC, yılın geri kalanı için beklentilerini koruyor. Ons altının 4.500 ile 5.000 dolar aralığında seyretmesi bekleniyor.

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Küresel banka RBC Capital Markets altında rakam verdi: 2027’de altının geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 19

Bu öngörü kurum tarafından yüksek bir güvenle savunuluyor. Özellikle üçüncü ve dördüncü çeyrek için orta ve yüksek senaryolar öne çıkıyor.

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Küresel banka RBC Capital Markets altında rakam verdi: 2027’de altının geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 20

Yıl sonuna doğru 4.929 dolarlık tepe noktası hedefleniyor. 2027 yılı için ise 5.296 dolarlık senaryo tercih ediliyor. Orta ve yüksek senaryolar en olası fiyat aralığı olarak görülüyor.

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Küresel banka RBC Capital Markets altında rakam verdi: 2027’de altının geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 21

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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