Capital Markets Direktörü Christopher Louney, piyasaları değerlendirdi. Louney, son fiyat hareketlerine dikkat çekti.
Küresel banka RBC Capital Markets altında rakam verdi: 2027’de altının geleceği seviyeyi açıkladı
Küresel belirsizlikler ve doların değer kaybı altını destekliyor. Kanada merkezli küresel banka RBC Capital Markets, ons altın fiyatları için yeni tahminini açıklayarak 2027’ye yönelik rakam verdi.Utku Beycan
Jeopolitik istikrarsızlık piyasalarda yeniden ön plana çıkıyor. Küresel çapta doların etkisi yavaş yavaş azalıyor.
ABD dolarının değer kaybı endişe yaratıyor. Tüm bu faktörler sarı metali güçlü şekilde destekliyor.
Ons altın artık 5.000 doların üzerine çıkmaya hazırlanırken uzman isim yeni bir emtia analizi yayınladı. Analizde geçen yılın Aralık ayındaki tahminler hatırlatıldı.
Kurum bu yılki öngörülerinde tutarlı kaldı. Altın fiyatlarını destekleyen temel itici güçler sağlamlığını koruyor.
Bir dönem ETP varlıklarında kayıplar yaşandı. Ancak belirsizlik ortamı yatırımcıları piyasaya geri çekti. Doların zayıflaması altın tahsislerini yeniden artırdı.
Ağustos başındaki toparlanma bu görüşü destekledi. Fiyatlama ve giriş modelleri tahminleri doğruladı.
Kurumun daha önce yayınladığı altın görünümü raporu da bu duruma işaret etmişti. Louney, altın için en az dirençli yolun yukarı yönlü olduğunu belirtmişti.
Altın, belirsizlik ortamında kendini kanıtlamayı başardı. Stratejik temeller altının yatay veya yukarı yönlü seyrini desteklemeye devam ediyor.
Analiste göre belirsizlik birçok farklı biçimde ortaya çıkabiliyor. Gümrük vergileri ve jeopolitik sorunlar piyasaları derinden etkiliyor.
Çatışmalar, siyasi krizler ve hükümet kapanmaları tedirginlik yaratıyor. Mevzuat değişiklikleri de bu belirsizliği besliyor.
Tüm bunlar yatırımcıların altına daha fazla yönelmesine neden oluyor. Altın artık güçlü bir fiyat performansı sergiliyor.
Diğer varlıklarla düşük korelasyon avantajı sunuyor.
Sarı metal portföylerin stratejik bir parçası olarak kabul ediliyor.
Merkez bankalarının talebi de piyasayı şekillendiriyor. RBC, bu talebin omurga görevi göreceğini öngörüyor.
Bireysel ve kurumsal yatırımcılar için altına yönelme zemini daha da güçleniyor.
Küresel piyasalar değerli metallerin dolar ve diğer para birimleri karşısındaki anlık fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor.
RBC, yılın geri kalanı için beklentilerini koruyor. Ons altının 4.500 ile 5.000 dolar aralığında seyretmesi bekleniyor.
Bu öngörü kurum tarafından yüksek bir güvenle savunuluyor. Özellikle üçüncü ve dördüncü çeyrek için orta ve yüksek senaryolar öne çıkıyor.
Yıl sonuna doğru 4.929 dolarlık tepe noktası hedefleniyor. 2027 yılı için ise 5.296 dolarlık senaryo tercih ediliyor. Orta ve yüksek senaryolar en olası fiyat aralığı olarak görülüyor.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.