Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, son günlerde Türkiye genelinde etkili olan kuvvetli yağışların nedenlerini ve Kurban Bayramı süresince beklenen hava durumunu değerlendirdi. Özellikle İstanbul için bayram tahminlerini paylaşan Tek, yağışların bayramın ikinci günü yeniden görüleceğini söyledi.
Kurban Bayramı’nda İstanbul’da hava nasıl olacak? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek açıkladı
Kurban Bayramında İstanbul ve Türkiye genelinde hava durumu netleşti. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, bayramın ilk günü yağış beklenmediğini açıklarken 1. gün için uyarılarda bulundu. Türkiye’yi etkileyen Omega Blokajı sistemiyle birlikte sıcaklıkların seyri ve yağışların dönüş tarihi de belli oldu.
TÜRKİYE’Yİ ETKİLEYEN SİSTEM: OMEGA BLOKAJI
Son 10 gündür Türkiye genelinde etkili olan yağışlı sistemin zaman zaman fırtına, dolu ve yıldırımlara neden olduğunu belirten Tek, bazı bölgelerde taşkın risklerinin öne çıktığını ifade etti. Özellikle Yeşilırmak Havzası ve Tokat çevresinde yoğun yağışların etkili olduğunu vurgulayan Tek, bu sistemin temel sebebinin Avrupa üzerinde oluşan yüksek basınç olduğunu söyledi.
Tek, meteorolojide “Omega Blokajı” olarak adlandırılan sistemin Türkiye üzerinde serin ve yağışlı havayı tuttuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Avrupa üzerine oturan yüksek basınca biz aslında Omega Blokajı diyoruz. Omega Blokajı, omega'nın şeklinden kaynaklı olarak, ortasında bir yüksek basınç ve sağında solunda alçak basınç sistemleri oluyor. O sebeple de ülkemiz o serin ve yağışlı havanın etkisinde kaldı.”
Avrupa’nın bazı bölgelerinde ise aynı sistem nedeniyle sıcak hava dalgalarının etkili olduğunu söyleyen Tek, Fransa, İspanya ve Portekiz’de sıcaklıkların 30-35 dereceye ulaştığını kaydetti.
İSTANBUL’DA ARİFE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul’da bugün itibarıyla güneşli bir havanın etkili olduğunu ifade eden Tek, sıcaklıkların bazı ilçelerde 26-27 dereceye kadar çıktığını söyledi. Arife günü için ise genel olarak açık ve az bulutlu bir hava beklendiğini aktaran Tek, öğleden sonra hafif yağmur geçişlerinin görülebileceğini belirtti.
Tek, “Yarın genel olarak açık, az bulutlu ama öğleden sonraki saatlerde hafif bir yağmur geçişi olabilir. Sıcaklıklar 24-25 derecelere kadar çıkıyor” dedi.
BAYRAMIN İLK GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENMİYOR
Kurban Bayramı’nın ilk günü İstanbul’da yağış beklenmediğini vurgulayan Tek, özellikle bayram namazı saatlerinde havanın açık olacağını söyledi.
“Bayramın ilk günü İstanbul'da yağış yok. Özellikle bayram namazı saatinde yağışın olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İstanbul'da gün içerisinde bayram sıcaklıkları 26-27 derecelere kadar çıkıyor. Açık ve az bulutlu bir hava var” ifadelerini kullandı.
Bayram ziyaretleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ilk günün oldukça elverişli geçeceği belirtiliyor.
YAĞIŞLAR BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ DÖNÜYOR
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek’e göre İstanbul’da yağışlar bayramın ikinci günü yeniden etkili olacak. Perşembe günü kent genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın görüleceğini belirten Tek, zaman zaman yağış geçişlerinin yaşanacağını ifade etti.
Ancak sıcaklıklarda önemli bir düşüş beklenmiyor. Tek, “Fazla üşümeyeceğiz ama yağışı beraberinde görüyor olacağız” dedi.
Bayramın üçüncü günü olan cuma günü ise genel olarak açık ve az bulutlu bir hava beklenirken öğleden sonra hafif yağmur ihtimali bulunuyor.
HAFTA SONU YAZ HAVASI GERİ GELİYOR
Bayramın son günü ve hafta sonunda ise İstanbul’da güneşli hava yeniden etkisini gösterecek. Cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmezken sıcaklıkların 27-28 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.
Tek, “Cumartesi ve pazarda İstanbul'da günlük güneşlik, sıcaklıkların arttığı, yazın geldiğini hissettiğimiz bir hava bizleri bekliyor olacak” ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞLAR ETKİSİNİ KAYBEDİYOR
Bayramın ardından Türkiye genelindeki yağışlı sistemin etkisini kaybedeceğini belirten Tek, haziran ayıyla birlikte daha mevsim normallerinde bir hava beklediklerini söyledi.
Özellikle yurt genelinde bayram dönüşlerinde ciddi yağış riskinin bulunmadığını ifade eden Tek, sadece Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinde kısa süreli yağışların görülebileceğini kaydetti.