Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonla boğuşan emekliler, aldıkları düşük miktardaki aylıklarla hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor.
Kurban Bayramı öncesi maaşlar ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi
Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin gözü maaş ödeme takvimine çevrildi. Özellikle 4C emeklileri, maaşların bayramdan önce hesaplara yatıp yatmayacağını merak ediyor. İşte detaylar...Derleyen: Baran Yalçın
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte “4C emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?” sorusu, yurttaşlar tarafından sorulmaya başlandı.
Emekli Sandığı kapsamında maaş alan vatandaşlar, hem maaş ödemelerinin hem de bayram ikramiyelerinin erken yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor.
EMEKLİ SANDIĞI MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
4C kapsamında bulunan memur emeklileri için maaş ödemelerinde yeni bir erken ödeme takvimi uygulanmayacak. Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını mayıs ayının ilk günlerinde aldığı için bayram öncesinde ikinci bir maaş ödemesi yapılmayacağı öğrenildi.
4C EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur emeklileri maaşlarını her ay olduğu gibi ayın 1’i ile 5’i arasında almaya devam edecek. Buna göre bir sonraki 4C emekli maaşı ödemelerinin 1-5 Haziran 2026 tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
BAYRAM İKRAMİYELERİ HESAPLARA GEÇTİ
Öte yandan 4C emeklilerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri daha önce hesaplara yatırıldı. Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların bayram ikramiyesi ödemeleri 20 Mayıs tarihinde tamamlandı.
EMEKLİLER ÖDEME TAKVİMİNİ TAKİP EDİYOR
Bayram öncesi maaş ve ikramiye ödemeleriyle ilgili gelişmeler emekliler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle memur emeklileri, SGK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak olası yeni açıklamalara odaklanmış durumda.