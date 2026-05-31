Bayram tatilinin son günü memleketlerinden dönüşe geçen yurttaşlar, otoyollarda büyük trafik olmasına neden oluyor.
Kurban Bayramı dönüşü bazı kavşaklar trafiğe kapatıldı: Bu istikametlere dikkat
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler, evlerine dönüş yaparken, karayolları ekipleri trafik akışının düzenli seyretmesi için bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.Derleyen: Baran Yalçın
Bu kapsamda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de de hareketlilik yaşanıyor.
Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
BAZI KAVŞAKLAR GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI
Karayolları ekipleri de trafik akışının düzenli seyretmesi için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.
Kara yollarındaki trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
TEKİRDAĞ YOLUNDA DA YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR
Tekirdağ'da da ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi'nde yoğunluk meydana geldi.
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bulunan 7 ana ışıklı kavşakta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip ve 82 trafik personeli görev alıyor.
Ekipler, İstanbul yönüne seyahat edecek sürücüleri Muratlı güzergahını kullanarak TEM Otoyolu’na bağlanabilecekleri konusunda bilgilendiriyor.
Çorlu ve Çerkezköy yönüne gidecek sürücülere sahil yolu yerine Köseilyas Mahallesi güzergahını tercih etmeleri tavsiyesinde bulunuluyor. Kara yolundaki yoğunluğun gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI’NDA TATİLE GİDENLER MUĞLA’DAN DÖNÜYOR
Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçen tatilciler nedeniyle Muğla'daki kara yollarında araç yoğunluğu yaşandı.
Bayram tatili için Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi Güney Ege'nin önemli turizm merkezlerini tercih edenler, dönüş yolculuğunu sürdürüyor.
Bodrum'da araçlarıyla dönüşe geçen tatilciler nedeniyle hareketlilik yaşandı. İlçeden son 36 saatte 25 binden fazla aracın çıkış yaptığı belirtildi. Yoğunluk nedeniyle Bodrum-Milas kara yolu Güvercinlik istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
Marmaris'te ise Datça kara yolu, Ulusal Egemenlik Caddesi'nin Muğla istikametinde yoğunluk yaşandı. Fethiye'de dönüşe geçen tatilciler, Ölüdeniz-Fethiye kara yolunda, Marmaris ve Datça'dan dönen tatilciler ise Marmaris-Ula kara yolu ile Menteşe ilçesi girişinde yoğunluğa neden oldu.
Polis ve jandarmanın trafik ekipleri, kavşaklarda önlemler alıp sürücülere yönlendirmelerde bulundu.
BOLU DÜZCE KESİMLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yoluna geçen sürücüler nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu ve Düzce kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Bolu kesiminde cuma günü öğeden sonra başlayan yoğunluk devam ediyor.
Otoyolun, Gerede ve Yeniçağa gişeleri, Köroğlu Rampaları ve Çaydurt kesiminde yoğun olan trafik, Bolu, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde akıcı seyrediyor.
D-100 kara yolunda ise Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Yeniçağa ve Çaydurt ile Bolu şehir merkezinde trafik yoğunluğu görülüyor. Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor. Düzce Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Düzce geçişinde de yoğunluk devam ediyor. Beyköy, Düzce, Sinirci ve Gölyaka gişeleri mevkilerinde araçlar yavaş ilerliyor. Aynı yönde D-100 kara yolunun Düzce çıkışında da yoğunluk sürüyor. Her iki yolun Ankara istikametinde ise trafik akıcı seyrediyor.