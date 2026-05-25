Kurban alacaklar dikkat... Pazarda fiyatlar uçuşa geçti: İşte büyükbaş ve küçükbaş listesi

Hem kent merkezinde hem de ilçelerde besiciler ile vatandaşlar arasında dakikalarca süren geleneksel "kol kesme" pazarlıkları renkli görüntülere sahne olurken, batı illerine sevk edilen ve pazarda satışa sunulan kurbanlıklar veteriner hekimlerce sıkı denetimden geçiriliyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nce konu ile ilgili yapılan açıklamada, Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk ve alışveriş hareketliliğinin tüm hızıyla devam ettiği belirtilerek, "Vatandaşlarımız ile üreticilerimizi modern, güvenli ve düzenli bir ortamda buluşturan pazarımızda alışverişler sürerken, ekiplerimiz de sürecin sağlıklı, düzenli ve sorunsuz ilerlemesi adına sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarımız, bayram öncesinde hem üreticilerimize hem de vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor" denildi.