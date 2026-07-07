Külliye'de NATO resepsiyonu: Liderler aile fotoğrafı verdi

Liderler Külliye'de ağırlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi dolayısıyla Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon düzenledi.