Külliye'de NATO resepsiyonu: Liderler aile fotoğrafı verdi

Liderler Külliye'de ağırlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi dolayısıyla Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon düzenledi.
Liderler Külliye'de ağırlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi dolayısıyla Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon düzenledi.
Resepsiyona zirve kapsamında Türkiye'de bulunan liderler ve heyet üyeleri katıldı. Erdoğan çifti, konuklarını Külliye'de tek tek karşıladı.