Yeniçağ Gazetesi
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Külliye'de NATO resepsiyonu: Liderler aile fotoğrafı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Resepsiyonun ardından liderler aile fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
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Külliye'de NATO resepsiyonu: Liderler aile fotoğrafı verdi - Resim: 1

Liderler Külliye'de ağırlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi dolayısıyla Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon düzenledi.

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Külliye'de NATO resepsiyonu: Liderler aile fotoğrafı verdi - Resim: 2

Resepsiyona zirve kapsamında Türkiye'de bulunan liderler ve heyet üyeleri katıldı. Erdoğan çifti, konuklarını Külliye'de tek tek karşıladı.

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Külliye'de NATO resepsiyonu: Liderler aile fotoğrafı verdi - Resim: 15
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