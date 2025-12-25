Dünya genelinde her on yetişkinden birinin yaşam kalitesini ciddi oranda düşüren kulak çınlaması konusunda, tıp literatürüne geçecek nitelikte yeni veriler elde edildi.

Yıllardır iç kulaktaki bir hasar olarak değerlendirilen bu durumun, aslında beynin ses işleme merkezlerindeki hatalı sinyallerden kaynaklandığı bilimsel olarak kanıtlandı.

BEYİNDEKİ "HAYALET SESLER" DEŞİFRE EDİLDİ

Massachusetts Göz ve Kulak Hastanesi ile Harvard Tıp Fakültesi tarafından yürütülen kapsamlı çalışmada, tinnitusun işitme kaybı olmayan bireylerde dahi beynin "hiperaktif" hale gelmesiyle oluştuğu saptandı.

Araştırmada, işitme sinirlerinin beyne gönderdiği sinyallerdeki azalmanın, beyin tarafından "ses varmış gibi" telafi edilmeye çalışıldığı ve bu durumun kronik çınlamayı tetiklediği ifade edildi.

YABANCI UZMANLARDAN KRİTİK DEĞERLENDİRMELER

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren yabancı uzmanlar, bu keşfin sadece bir tanı değil, aynı zamanda doğrudan bir müdahale kapısı araladığını belirtti.

Harvard Tıp Fakültesi Doçenti Dr. Stephane F. Maison, "Çalışmamız, sessiz bir ortamda dahi kulaklarında çınlama hisseden kişilerin beyin sapındaki sinirsel aktivitenin normalin çok üzerinde olduğunu ortaya koydu. Bu, sorunun kulakta değil, beynin sesi yorumlama biçiminde olduğunu kesinleştirdi" sözlerini kullandı.

Dr. Richard Tyler, "Bulgular, beynin plastik yapısını (nöroplastisite) kullanarak bu hayalet sesleri baskılayacak yeni nesil ilaç ve terapi yöntemlerinin geliştirilmesine olanak sağladı. Artık hedefimiz, bu aşırı duyarlılığı baskılamak olacaktır" sözlerini kullandı.

TEDAVİDE YENİ BİR DÖNEM

Bilim heyeti, bulguların ışığında sinir uyarım cihazlarının (Vagus Sinir Stimülasyonu) ve beyindeki nöral ağları yeniden düzenleyen terapilerin başarı oranının artacağını kaydetti.

Araştırmacılar, bu nörolojik sapmanın tespit edilmesiyle birlikte, kişiye özel tedavi protokollerinin oluşturulabileceğini dile getirdi.