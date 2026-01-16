Manisa’nın Kula ilçesinde, Kula’nın tarihini, kültürel mirasını ve edebi birikimini sahneye taşıyan “Mısralarda Saklı Kula Tiyatral Şiir Etkinliği” yoğun ilgi gördü.

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen program Atatürk Ortaokulu ile Bebekli 75. Yıl Ortaokulu’nun iş birliğiyle hazırlanırken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Etkinlikte Kula Yanardağları efsanesi, yaren kültürü, Yunus Emre’nin Kula ile bağları, tarihi Kula evleri ve yöreye özgü lezzetler tiyatro oyunları ve şiirlerle sahnede anlatıldı. Öğrencilerin performansları izleyicilerden tam not aldı.

Programın finalinde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Mehmet Akif Ersoy’un “Zindandan Mehmed’e Mektup” şiirini seslendirerek geceyi tamamladı. Etkinliğe Kula Kaymakamı, belediye başkanı, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.