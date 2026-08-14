Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kucağındaki kardeşiyle canını zor kurtardı: Alevler kapıya dayandı

Kucağındaki kardeşiyle canını zor kurtardı: Alevler kapıya dayandı

Tekirdağ Çorlu’da otluk alanda başlayan yangın binaya yaklaşınca yürekler ağza geldi. Rüzgarın etkisi ile hızla alevler binayı sarmaya başladı. Evde bulunan genç bir kız kardeşini kucağına alarak evden uzaklaştı.

Kaynak: DHA
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Kucağındaki kardeşiyle canını zor kurtardı: Alevler kapıya dayandı - Resim: 1

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın bir binanın garajına sıçradı. Binada oturanlar evi tahliye ederken, bir genç kız kardeşini kucağına alıp dışarı çıkarak uzaklaştı.

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Kucağındaki kardeşiyle canını zor kurtardı: Alevler kapıya dayandı - Resim: 2

Çorlu ilçesi Rumeli Mahallesi Tanpınar Sokak’ta otluk alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılıp, sokak üzerinde 3 katlı binanın garajını da sardı.

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Kucağındaki kardeşiyle canını zor kurtardı: Alevler kapıya dayandı - Resim: 3

Bina sakinleri, itfaiye ekipleri gelene kadar, alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti. Bazı vatandaşlar küreklerle alevlerin üzerine toprak atarken, bazıları ise hortum ve kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı.

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Kucağındaki kardeşiyle canını zor kurtardı: Alevler kapıya dayandı - Resim: 4

Bu sırada panik yaşayan bina sakinleri, gözyaşları içinde dumanların kapladığı evlerini terk etti. Genç bir kız, kardeşini kucağına alıp evden çıkarak uzaklaştı.

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Kucağındaki kardeşiyle canını zor kurtardı: Alevler kapıya dayandı - Resim: 5
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Kucağındaki kardeşiyle canını zor kurtardı: Alevler kapıya dayandı - Resim: 6
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Kucağındaki kardeşiyle canını zor kurtardı: Alevler kapıya dayandı - Resim: 7
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Kucağındaki kardeşiyle canını zor kurtardı: Alevler kapıya dayandı - Resim: 8
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Kucağındaki kardeşiyle canını zor kurtardı: Alevler kapıya dayandı - Resim: 9
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Kucağındaki kardeşiyle canını zor kurtardı: Alevler kapıya dayandı - Resim: 10
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Kucağındaki kardeşiyle canını zor kurtardı: Alevler kapıya dayandı - Resim: 11
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