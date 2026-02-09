Kuaföre giderken cebiniz rahatlasın: İşte size 10 dakikada mucize saç cilası

Karışımın sulu bir kıvamda olması kritik önem taşır. Çünkü amaç saçı boyamak değil, sadece renk pigmentlerini yüzeyde tazelemektir.

Hazırlanan bu sıvı karışım nemli saça yedirilir ve kısa bir süre bekletilerek durulanır.

Daha hassas bir uygulama isteyenler için boyayı sadece su ve saç kremi ile seyreltmek ideal bir tercih olabilir.