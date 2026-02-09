Saç cilası, boyalı saçların rengini tazeleyen, istenmeyen yansımaları nötrleyen ve saçlara yeniden parlaklık kazandıran etkili bir bakım uygulaması olarak öne çıkıyor. Özellikle ombre, röfle ve yoğun açma işlemlerinden sonra saç renginde oluşan matlık ve ton eşitsizliklerini gidermek isteyenlerin ilk tercihi olan saç cilası, kuaför maliyetlerinden kaçınmak isteyenler için evde de uygulanabiliyor. Peki, saç cilası nedir, evde saç cilası nasıl yapılır?
Kuaföre giderken cebiniz rahatlasın: İşte size 10 dakikada mucize saç cilası
Bu yöntem, kadınları kuaförde harcanan uzun saatlerden ve yüksek maliyetlerden kurtarıyor. Boyalı saçların rengini canlandıran saç cilası, evde kolayca uygulanabiliyor. Kuaförde pahalıya yapılan bu işlemi, yalnızca 10 dakikada evde yapmak mümkün. İşte evde 10 dakikada saç cilası tarifi...
SAÇ CİLASI NE İŞE YARAR?
Güneş ışınları, deniz ve havuz suyu, sık yıkama ile ısıya maruz kalma gibi etkenler zamanla saç renginin solmasına neden olur. Saç maskeleri ve bakım yağları saçı beslese de renk pigmentlerini yenilemez. Saç cilası ise boya pigmentlerini saç telinin yüzeyinde tazeleyerek rengi canlandırır, saçlara daha parlak ve canlı bir görünüm kazandırır.
EVDE SAÇ CİLASI NASIL YAPILIR?
Evde saç cilası uygulaması, doğru oranlar ve kısa bekleme süresiyle oldukça pratiktir. İşte adım adım evde saç cilası yapımı:
Kullanılan saç boyasından iki fındık büyüklüğünde bir miktar alınır.
Boyanın üzerine %6’lık oksidan, bol miktarda saç kremi ve karışımı inceltmek için ılık su eklenir.
Karışımın akışkan ve sulu bir kıvamda olması gerekir. Amaç saçı boyamak değil, rengi yüzeysel olarak tazelemektir.
Hazırlanan karışım nemli saça eşit şekilde uygulanır.
Kısa süre bekletildikten sonra saç bol suyla durulanır.
Daha hassas saçlara sahip olanlar için oksidansız yöntem de tercih edilebilir. Bu yöntemde boya yalnızca su ve saç kremi ile seyreltilir. Oksidan kullanılmadığı için saçın yıpranma riski minimuma iner.
KURU SAÇLAR İÇİN EK BAKIM ÖNERİSİ
Eğer saçlarınız çok kuruysa, cila karışımına birkaç damla argan yağı veya Hindistan cevizi yağı ekleyerek işlemi aynı zamanda yoğun bir nem bakımına dönüştürebilirsiniz. Bu sayede saçlar hem renk kazanır hem de daha yumuşak bir dokuya kavuşur.
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Saç cilası uygulamasında en kritik nokta bekleme süresidir. Boyanın yoğunluğuna ve saç rengine göre bu süre 10 ila 30 dakika arasında değişebilir. Çok açık renk saçlarda koyulaşma riskine karşı renk değişimi aynadan mutlaka kontrol edilmelidir. Ton bozukluğunun yoğun olduğu bölgelere öncelik verilmesi, daha homojen bir sonuç sağlar. Saç cilası, klasik boyama işlemlerine kıyasla daha az yıpratıcıdır ve düzenli uygulamayla pratik hâle gelir.
NE SIKLIKLA YAPILMALI?
Saç cilası, saçın yapısına ve yıkama sıklığına bağlı olarak 3–4 haftada bir uygulanabilir. Bu sayede saç rengi uzun süre canlılığını korur ve kuaför ziyaretleri azalır.
EVDE CİLA NASIL YAPILIR?
Seçilen boyadan iki fındık büyüklüğünde boya sıkılır.
Üzerine %6'lık oksidan, bol saç kremi ve karışımı akışkan hale getirecek ılık su eklenir.
Karışımın sulu bir kıvamda olması kritik önem taşır. Çünkü amaç saçı boyamak değil, sadece renk pigmentlerini yüzeyde tazelemektir.
Hazırlanan bu sıvı karışım nemli saça yedirilir ve kısa bir süre bekletilerek durulanır.
Daha hassas bir uygulama isteyenler için boyayı sadece su ve saç kremi ile seyreltmek ideal bir tercih olabilir.
Bu yöntemde oksidan kullanılmadığı için saç yıpranma riski minimuma iner.
Saçın uzunluğuna göre ayarlanan boya, bir çay bardağı kadar ılık suyla iyice çözülür ve içine bolca saç kremi eklenir.
Eğer saçlarınız çok kuruysa, bu aşamada karışıma birkaç damla argan veya Hindistan cevizi yağı ekleyerek işlemi aynı zamanda derinlemesine bir nem bakımına dönüştürebilirsiniz.
PÜF NOKTALARINA DİKKAT!
Saç cilası yaparken en çok dikkat edilmesi gereken nokta, karışımın saçta kalma süresidir.
Boyanın yoğunluğuna göre bu süre 10 ile 30 dakika arasında değişebilir.
Özellikle çok açık tonlarda boyanın hızlıca etki edip rengi koyulaştırmaması için işlem süresince aynadan renk değişimi takip edilmelidir.
Karışımı saça uygularken, özellikle ton bozukluğunun en yoğun olduğu bölgele öncelik verilmesi, homojen bir sonuç almayı mümkün kılar.
Saç cilası uygulaması, tam bir boyama işlemi kadar yıpratıcı bir işlem değildir. Birkaç kez yaptıktan sonra elinizin alıştığını görebilirsiniz.