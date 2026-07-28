Kriz dinlemedi Temmuz'da nüfusu bir milyona yaklaştı: Türkiye'nin 'Turizm Kalesi'nde şaşırtan tablo

İlk 6 Ayda Sürpriz Rakam: 416 Bin Yabancı Ziyaretçi!

Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden 296 bin 215, Bodrum limanlarından ise 120 bin 476 yabancı turist giriş yaptı. Ocak-Haziran döneminde toplam 416 bin 691 yabancı ziyaretçiyi ağırlayan ilçede, geçen yılın aynı dönemine göre sadece %2,75’lik (11 bin 780 kişi) küçük bir kayıp yaşandı. Sektör bu rakamı "zorlu şartlarda büyük direnç" olarak yorumladı.