Küresel ekonomik dalgalanmalar, sınır komşularındaki savaş gerilimleri ve Avrupa pazarındaki duraksamaya rağmen Türkiye’nin gözde turizm merkezi Bodrum, 2026 sezonuna damga vurmayı başardı. Yılın ilk yarısında tüm olumsuz rüzgarlara karşı duran ilçe, turizmdeki gücünü ve cazibesini bir kez daha kanıtladı.
Kriz dinlemedi Temmuz'da nüfusu bir milyona yaklaştı: Türkiye'nin 'Turizm Kalesi'nde şaşırtan tablo
Dünya genelindeki ekonomik çalkantılar, bölgesel savaşlar ve Avrupa’daki daralmaya rağmen Türkiye'nin turizm kalesi Bodrum direnç gösterdi. Yılın ilk yarısında 416 bini aşkın yabancı turisti ağırlayan dev destinasyonda, Temmuz ayı itibarıyla nüfus 800 bine dayandı.Kaynak: İHA
İlk 6 Ayda Sürpriz Rakam: 416 Bin Yabancı Ziyaretçi!
Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden 296 bin 215, Bodrum limanlarından ise 120 bin 476 yabancı turist giriş yaptı. Ocak-Haziran döneminde toplam 416 bin 691 yabancı ziyaretçiyi ağırlayan ilçede, geçen yılın aynı dönemine göre sadece %2,75’lik (11 bin 780 kişi) küçük bir kayıp yaşandı. Sektör bu rakamı "zorlu şartlarda büyük direnç" olarak yorumladı.
Yazın ortasıyla birlikte Bodrum’da turizm hareketliliği zirve yaptı. Otellerde doluluk oranları %80 seviyesine ulaşırken; yerli-yabancı turistler, kara yoluyla gelenler ve ikinci konut sahipleriyle birlikte ilçedeki anlık nüfusun 800 bine ulaştığı değerlendiriliyor. Plajlar ve marinalar dolup taşarken, akşam saatlerinde ilçe merkezinde uzun araç kuyrukları oluştu.
"Savaş Ve Yüksek Enflasyonun Gölgesinde Başladık"
Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, yaşanan tablonun detaylarını açıkladı. Okulların geç kapanması, Avrupa'daki duraksama, yüksek enflasyon ve bölgesel savaşların sektörü doğrudan etkilediğini belirten Dengiz, "Bu tabloyu yıl başında öngörmüştük. Yüzde 2,75'lik düşüş elbette başarı değil ama Bodrum, Türkiye'de krizden en az etkilenen destinasyon oldu" dedi.
Otellerdeki dolulukların yüksek seyrettiğini ve uçuşların büyük bölümünün dolu gerçekleştiğini vurgulayan BODER Başkanı Dengiz, tatilci profiline dair dikkat çeken bir tespitte bulundu. Geçen yıla göre en önemli değişimin turist sayısından ziyade, ziyaretçilerin konaklama sürelerinin kısalması olduğunu ifade etti.
Kruvaziyer Turizminde Dev Büyüme Beklentisi
Deniz yoluyla gelen turist sayısı da Bodrum yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yılın ilk yarısında limanlardan 120 binin üzerinde yabancı turist girerken, henüz resmi verilere girmeyen Temmuz ayı rakamlarıyla birlikte kruvaziyer yolcu sayısının Temmuz sonu itibarıyla 180 bin seviyelerine ulaşması bekleniyor.
"Bodrum Hiçbir Zaman Boş Kalmadı, Kalmayacak!"
Önlerinde en az 3-4 aylık kritik bir süreç olduğunu belirten sektör temsilcileri, sezondan umutlu. İç pazar talebinin de oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Dengiz, "Bodrum hiçbir zaman boş olmadı, bundan sonra da olmayacak. Hizmet kalitemizi artırarak sezonu yine çok güçlü rakamlarla kapatacağız" diyerek iddialı konuştu.