Kripto para piyasasında sert satış dalgası yaşanıyor. Kripto EFT’lerinde satış dalgasının son günlerde hızla artması dikkat çekti. Bitcoin ve Ethereum’daki son satış dalgası toplamda yüzlerce milyon doları geçti.
Kripto para piyasasında alarm: Yüzlerce milyon dolar uçtu
Kripto para piyasası son günlerde fonlarda yaşanan sert çıkışlarla dikkat çekiyor. Kripto EFT'lerinde yaşanan çıkış yüzlerce milyon doları buldu.
Uzmanlara göre Bitcoin ETF’lerindeki çıkışlar, son yükselişlerin ardından gelen kâr realizasyonu ve kısa vadeli belirsizlikten kaynaklanıyor. Ether tarafında ise büyük fonlardan gelen yüksek hacimli çıkışlar satış baskısını artırıyor.
YATIRIMCILAR FIRSAT KOLLUYOR
Dünya gazetesinin derlediği habere göre, buna rağmen bazı fonlara girişlerin sürmesi, yatırımcıların piyasadan tamamen çıkmadığını ve fırsat kolladığını gösteriyor.
Piyasalarda genel hava temkinli kalırken, yatırımcıların kâr realizasyonu ve belirsizlik nedeniyle risk azaltma eğiliminde olduğu dikkat çekiyor. Buna rağmen sınırlı da olsa bazı fonlara girişlerin sürmesi, piyasada tamamen bir kaçış olmadığını gösteriyor.
BİTCOIN EFT’LERİNDEN ÇIKIŞ ÜST ÜSTE İKİNCİ GÜNE GELDİ
Bitcoin ETF’leri, üst üste ikinci günde de kan kaybetti. Toplamda 90,19 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.
Her ne kadar bazı fonlar sınırlı giriş çekmeyi başarsa da bu girişler genel satış baskısını dengeleyemedi.
İşte çıkış yapılan fonlar:
BlackRock IBIT 38,25 milyon dolar çıkış
Fidelity FBTC: 26,02 milyon dolar çıkış
Bitwise BITB: 17,18 milyon dolar çıkış
Ark & 21Shares ARKB: 15,16 milyon dolar çıkış
Öte yandan Grayscale Bitcoin Mini Trust, Franklin EZBC ve Valkyrie BRRR gibi bazı fonlar küçük çaplı girişler gördü. Toplam işlem hacmi 3,21 milyar dolar seviyesinde kalırken, net varlıklar 90,83 milyar dolara geriledi.
ETHER ETF’LERİNDE DAHA SERT SATIŞ DALGASI
Ether ETF’leri, Bitcoin’e kıyasla çok daha güçlü bir satış baskısıyla karşılaştı. Toplam çıkış 136,41 milyon dolar seviyesine ulaştı.
Bu düşüşte en büyük etken, BlackRock’ın ETHA fonundan gerçekleşen 102,31 milyon dolarlık dev çıkış oldu. Diğer çıkış yapılan fonlar şunlar:
: 11,76 milyon dolar çıkış
Grayscale Ether Mini Trust: 8,52 milyon dolar çıkış
Ether ETF’lerinde işlem hacmi 1,03 milyar dolar, toplam varlıklar ise 12,46 milyar dolar olarak kaydedildi.