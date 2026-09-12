Türkiye’de kart sayısı rekor seviyeye ulaştı
Türkiye’de kredi kartı sayısı yıllık yüzde 11 artışla 151,7 milyona yükseldi. Banka ve ön ödemeli kartlarla birlikte toplam kart sayısı ise 476,2 milyona ulaştı.
Kredi kartı kullananlar farkında olmadan ödüyor: İşte 23 farklı kesinti
Cüzdanların vazgeçilmezi haline gelen kredi kartlarında kullanıcıların karşısına çıkan maliyetler dikkat çekiyor. Kartın kullanım şekline ve bankaya göre değişen bazı kesintiler ekstreye doğrudan yansırken, “aidatsız” kartlarda bile farklı ücretler ortaya çıkabiliyor.Kaynak: Diğer
Türkiye’de kart sayısı rekor seviyeye ulaştı
Kredi kartındaki masraflar tek tek ortaya çıktı
Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginli’nin özel haberine göre, kredi kartlarında kullanıcıların karşısına faiz ve aidatın yanı sıra nakit avans, ATM işlemleri, yurt dışı harcamaları ve ek hizmetlerle birlikte 23 farklı masraf ve kesinti kalemi çıkabiliyor. Uygulanan ücretler ise bankaya, kartın özelliklerine ve yapılan işlemin türüne göre değişiklik gösteriyor.
İlk sırada kart aidatları var
Kredi kartlarında en bilinen maliyetlerden biri yıllık üyelik ücreti. Bunun yanında aile bireyleri için çıkarılan ek kartlar da bankanın uygulamasına göre ayrıca ücretlendirilebiliyor.
Borç zamanında kapanmazsa faiz devreye giriyor
Dönem borcunun tamamının ödenmemesi durumunda akdi faiz uygulanabiliyor. Asgari ödeme tutarının zamanında yatırılmaması ise gecikme faizini beraberinde getirebiliyor.
Nakit avansın birden fazla maliyeti bulunuyor
Kredi kartından nakit avans çekildiğinde faiz ve işlem ücreti gündeme gelebiliyor. Taksitli nakit avans ve borcun zamanında kapatılmaması da toplam maliyeti artırabiliyor.
Taksitlendirmede de ek maliyet çıkabiliyor
Peşin yapılan bir harcamanın sonradan taksitlendirilmesi, kampanya dışındaki taksitli alışverişler ve kredi kartı borcunun yapılandırılması ek finansman maliyetleri oluşturabiliyor.
Yurt dışında kart kullananların karşısına çıkıyor
Yabancı para üzerinden gerçekleştirilen harcamalarda yurt dışı işlem ücreti ve kur dönüşüm maliyetleri uygulanabiliyor. İşlemin TL üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayan dinamik kur dönüşümü de ödenecek tutarı yükseltebiliyor.
ATM ve kart yenileme işlemlerine dikkat
Başka bir bankanın ATM’sinden gerçekleştirilen işlemler ücretli olabiliyor. Kayıp veya çalıntı gibi durumlarda kartın yeniden basılması ve bazı ek kart işlemlerinde de ücretlerle karşılaşılabiliyor.
Ek hizmetler de faturaya eklenebiliyor
Geçmiş dönemlere ait basılı ekstre talepleri, isteğe bağlı koruma veya güvence paketleri ile bazı SMS ve bildirim hizmetleri bankaların tarifelerine göre ayrıca ücretlendirilebiliyor.
Aidatsız kart, masrafsız kart anlamına gelmiyor
Bankaların yıllık üyelik ücreti alınmayan kredi kartı seçeneği sunması gerekiyor. Ancak karttan aidat alınmaması diğer bütün ücretlerin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Nakit avans, gecikme, yurt dışı kullanımı ve ek hizmetlerden kaynaklanan maliyetler devam edebiliyor. Bu nedenle kart seçerken güncel ücret ve faiz tarifelerinin incelenmesi önem taşıyor.
KREDİ KARTINDA KARŞINIZA ÇIKABİLECEK 23 MALİYET
1- Yıllık Üyelik Ücreti: Kartın kullanımı karşılığında yıllık olarak tahsil edilen aidat.
2- Ek Kart Ücreti: Ana karta bağlı olarak çıkarılan ilave kartlardan alınabilen ücret.
3- Nakit Avans Faizi: Kredi kartından çekilen nakit para için işletilen faiz.
4- Nakit Avans İşlem Ücreti: Nakit çekim sırasında tahsil edilebilen işlem bedeli.
5- Nakit Avans Gecikme Faizi: Nakit avans borcunun süresinde ödenmemesi halinde oluşan ek faiz.
6- Akdi Faiz: Dönem borcunun tamamı kapatılmadığında kalan tutara uygulanan faiz.
7- Gecikme Faizi: Asgari ödeme tutarının zamanında yatırılmaması durumunda devreye giren faiz.
8- BSMV: Faiz ve belirli bankacılık işlemleri üzerinden tahsil edilen vergi.
9- KKDF: Kredi niteliğindeki bazı işlemlerde uygulanan fon kesintisi.
10- Sonradan Taksitlendirme: Peşin yapılan bir alışverişin daha sonra taksitlere bölünmesi nedeniyle oluşabilen maliyet.
11- Taksitli Alışveriş Farkı: Kampanya kapsamı dışında yapılan taksitli harcamalarda ortaya çıkabilen ek bedel.
12- Taksitli Nakit Avans Faizi: Taksitler halinde geri ödenen nakit avans için uygulanan faiz.
13- Borç Yapılandırma Faizi: Kart borcunun yeniden ödeme planına bağlanması halinde oluşan finansman maliyeti.
14- Yurt Dışı İşlem Ücreti: Kartın yabancı para üzerinden yapılan harcamalarda kullanılması nedeniyle alınabilen komisyon.
15- Kur Dönüşüm Masrafı: Döviz cinsinden yapılan işlemin farklı bir para birimine çevrilmesi sırasında oluşabilen maliyet.
16- Dinamik Kur Dönüşümü (DCC): Yurt dışındaki bir harcamanın doğrudan TL üzerinden gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkabilen ek maliyet.
17- Ortak ATM Ücreti: Kartın başka bir bankaya ait ATM’de kullanılması nedeniyle alınabilen işlem bedeli.
18- Kart Yenileme Ücreti: Kayıp veya çalıntı gibi durumlarda yeni kart basımı için uygulanabilen ücret.
19- Ek Kart Yenileme Ücreti: Ana karta bağlı ek kartın yeniden basılması durumunda alınabilen bedel.
20- Eski Ekstre Ücreti: Geçmiş dönemlere ait basılı hesap özetlerinin yeniden talep edilmesi halinde alınabilen ücret.
21- Koruma/Güvence Sigortası: Kartla birlikte isteğe bağlı sunulan güvence veya sigorta paketlerinin bedeli.
22- SMS/Bildirim Bedeli: Bankanın ücretli bilgilendirme ve mesaj hizmetlerinden kaynaklanabilen maliyet.
23- Diğer Hizmet Bedelleri: Bankanın kart kapsamında sunduğu farklı ek hizmetler için uygulayabileceği ücretler.
Not: Bu ücretlerin tamamı her kredi kartında uygulanmaz. Kesintiler bankaya, kart türüne, sözleşmeye ve gerçekleştirilen işlemin niteliğine göre değişebilir.