Kredi kartı kullananlar farkında olmadan ödüyor: İşte 23 farklı kesinti

Kredi kartındaki masraflar tek tek ortaya çıktı

Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginli’nin özel haberine göre, kredi kartlarında kullanıcıların karşısına faiz ve aidatın yanı sıra nakit avans, ATM işlemleri, yurt dışı harcamaları ve ek hizmetlerle birlikte 23 farklı masraf ve kesinti kalemi çıkabiliyor. Uygulanan ücretler ise bankaya, kartın özelliklerine ve yapılan işlemin türüne göre değişiklik gösteriyor.