Kredi Değerlendirmesinde Oyunun Kuralları Değişti
Bankacılık sektöründe kredi ve kredi kartı onay süreçlerinde yeni bir dönem başladı. Artık geçmiş borçlarınızı düzenli ödemiş olmanız ya da kredi notunuzun zirvede yer alması kredi alabilmenizi garanti etmiyor. Bankalar artık sadece nota değil, günlük harcama davranışlarınıza odaklanıyor.
Kredi kartı kullananlar dikkat: Bankalar artık bu 3 harcamaya bakıyor
Bankalarda kredi değerlendirme sistemleri kökten değişti. Yüksek kredi notu ve düzenli ödemeler tek başına yeterli olmuyor; yeni yazılımlar ekstredeki harcamaları tek tek inceleyerek riskli işlemleri anında reddediyor.Kaynak: Diğer
Kredi Değerlendirmesinde Oyunun Kuralları Değişti
Yapay Zekâ Ekstreleri Tek Tek İnceliyor
Bankaların devreye aldığı yeni bilgisayar sistemleri, kredi kartı ekstrelerini ve hesap hareketlerini milimetrik olarak analiz ediyor. Harcama geçmişinde riskli görülen tek bir işlem dahi tespit edildiğinde, sistem kredi başvurusuna anında "kırmızı ışık" yakıyor.
KREDİ RED NEDENİ 1: Şans Oyunları ve Bahis Harcamaları
Kredi kartıyla internet üzerinden tek bir kez bile sanal bahis sitesine para yatırmak veya düzenli şans oyunları oynamak en büyük engellerden biri. Sistem bu işlemleri gördüğü an, kredi notuna bakmaksızın "Bu kişi finansal kaynağını riskli alanlarda harcıyor" gerekçesiyle krediyi otomatik iptal ediyor.
KREDİ RED NEDENİ 2: Açıklamasız Sürekli IBAN Transferleri
Arkadaş veya akrabalar arasında yapılan sürekli para transferlerinde açıklama kısmının boş bırakılması sistemde alarm verdiriyor. Banka yazılımları bu durumu "kayıt dışı, gizli bir borçlanma veya şüpheli para trafiği" olarak algılayıp skoru düşürüyor.
KREDİ RED NEDENİ 3: Gelir ile Harcama Arasındaki Dengesizlik
Resmi geliri düşük veya asgari ücret seviyesinde görünen bir tüketicinin, kredi kartından her ay maaşının 4-5 katı tutarda harcama geçmesi risk olarak tanımlanıyor. Sistem bu tabloyu "Bu gelirle bu harcama sürdürülemez" şeklinde kaydediyor.
Uzmanlardan Uyarı: IBAN Açıklamalarını Asla Boş Bırakmayın
Sektör yetkilileri, ileride ev, araba veya ihtiyaç kredisi kullanmayı planlayan kişilere kritik uyarılarda bulunuyor. Para transferlerinde açıklama alanına işlemin amacının (örneğin "kira", "borç ödeme", "hizmet bedeli") net olarak yazılması gerektiği vurgulanıyor.
Kredi Kartınızı Başkasına Kullanıcılara Kötü Haber
Gelecekte finansal sicilin bozulmaması için kredi kartının kesinlikle üçüncü şahıslara kullandırılmaması gerekiyor. Kart başkası tarafından kullanılsa dahi sistemdeki tüm riskli harcamalar doğrudan kart sahibinin siciline işleniyor.
Gelir Bilgilerini Güncel Tutun, Şüpheli Nakit Döngülerinden Kaçının
Resmi geliri artmasına rağmen banka sisteminde eski maaşı görünen tüketiciler tavan limite takılabiliyor. Bu nedenle bankalardaki gelir bilgilerinin güncellenmesi ve hesaplarda kaynağı belirsiz, ani giren-çıkan yüksek tutarlı nakit akışlarından uzak durulması önem taşıyor.
İleride Kredi Çekmek İsteyenler İçin "Temiz Finansal Sicil" Şart
Gelecekte ev, araba ya da ihtiyaç kredisi planı olan tüketicilerin banka hesaplarında "temiz bir finansal ayak izi" bırakması şart. Harcama alışkanlıklarını kontrol altına almak ve şüpheli işlemlerden uzak durmak artık kredi onayının en kritik anahtarı.