Kredi kartı kullananlar dikkat: Bankalar artık bu 3 harcamaya bakıyor

KREDİ RED NEDENİ 1: Şans Oyunları ve Bahis Harcamaları

Kredi kartıyla internet üzerinden tek bir kez bile sanal bahis sitesine para yatırmak veya düzenli şans oyunları oynamak en büyük engellerden biri. Sistem bu işlemleri gördüğü an, kredi notuna bakmaksızın "Bu kişi finansal kaynağını riskli alanlarda harcıyor" gerekçesiyle krediyi otomatik iptal ediyor.