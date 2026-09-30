Yeniçağ Gazetesi
30 Eylül 2026 Çarşamba
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu hata borcunuzu katlar

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu hata borcunuzu katlar

TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, gelirle uyumsuz kredi kartı limitleri ve kontrolsüz harcamaların tüketicileri asgari ödeme döngüsüne sürüklediğini belirtti. Borçla borç kapatma yönteminin sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu hata borcunuzu katlar - Resim: 1

Kredi kartı borcunun yalnızca asgari tutarı ödenerek sürdürülmesi, tüketicilerin borç yükünün zamanla büyümesine neden olabiliyor.

1 22
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu hata borcunuzu katlar - Resim: 2

TGRThaber.com’dan Bengü Sarıkuş’a açıklamalarda bulunan TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, kredi kartı kullanıcılarının borçlanma alışkanlıklarına ilişkin uyarılarda bulundu.

2 22
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu hata borcunuzu katlar - Resim: 3

Ölmez, gelirle örtüşmeyen kart limitlerinin tüketicileri ödeme güçlüğüne sürüklediğini, taksitlerini karşılamakta zorlanan kişilerin ise asgari ödeme yapmaya başladığını ifade etti.

3 22
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu hata borcunuzu katlar - Resim: 4

Asgari ödeme, kartın kullanıma açık kalmasını ve yasal gecikmenin önlenmesini sağlarken borcun tamamını azaltmıyor.

4 22
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu hata borcunuzu katlar - Resim: 5

BDDK düzenlemelerine göre asgari ödeme oranı kartın toplam limitine göre belirleniyor. 50 bin lira ve altı limitlerde asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20’sine karşılık geliyor.

5 22
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu hata borcunuzu katlar - Resim: 6

50 bin lira üzerinde ise bu oran, dönem borcunun yüzde 40’ına denk düşüyor.

6 22
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu hata borcunuzu katlar - Resim: 7

Kredi kartlarının harcamaları kayıt altına alması kamu maliyesi açısından önem taşırken tüketiciye nakit taşıma, çalınma ve güvenlik riskleri açısından avantaj sağlıyor.

7 22
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu hata borcunuzu katlar - Resim: 8

Ancak finansal okuryazarlık eksikliği, bu imkânların kontrolsüz kullanılmasına yol açabiliyor.

8 22
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu hata borcunuzu katlar - Resim: 9

Ölmez'e göre tüketiciler kart limitlerini gelirleri gibi görerek harcama yapıyor, nakit çekim kolaylığı nedeniyle kredi kullanıyor, puan ve hediye kampanyalarıyla ihtiyaç dışı alışverişlere yöneliyor ve gelirlerinin üzerinde taksitli harcama yapabiliyor.

9 22
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu hata borcunuzu katlar - Resim: 10

Faiz, vergi ve masrafların dikkate alınmaması, ödeme gücü azaldığında ise asgari ödemeye geçilmesi borç döngüsünü büyütüyor.

10 22
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu hata borcunuzu katlar - Resim: 11

Ölmez, tüketimin sosyal statü göstergesine dönüşmesinin de bu süreci etkilediğini belirtti.

11 22
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu hata borcunuzu katlar - Resim: 12

Finansal tüketicilerin faiz ve masrafları yeterince bilmemesi veya bunları önemsememesi nedeniyle bankalara daha fazla ödeme yaptığını kaydetti.

12 22
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu hata borcunuzu katlar - Resim: 13

Kredi kartı ve kredi borçlarının yeni borçlarla kapatılması da giderek yaygınlaşıyor.

13 22
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu hata borcunuzu katlar - Resim: 14

Ölmez, geçmişte bankacılar tarafından ciddi bir risk olarak görülen bu yöntemin bugün daha sık kullanıldığını belirtti.

14 22
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu hata borcunuzu katlar - Resim: 15

Bu sistemin sürdürülebilir olmadığını söyleyen Ölmez, "zombi şirketler"in de benzer yöntemlerle ayakta kalmaya çalıştığını ve krediye erişimleri kesildiğinde battıklarını ifade etti.

15 22
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu hata borcunuzu katlar - Resim: 16

Borç döngüsünden çıkış için kaynakların doğru kullanılması, tasarrufların artırılması ve üretime yönelik kredi sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

16 22
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu hata borcunuzu katlar - Resim: 17

Ölmez, milli bir banka/kredi yapılanmasının da önem taşıdığını söyledi. Ona göre en büyük sorunlardan biri hesapsız tüketim.

17 22
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu hata borcunuzu katlar - Resim: 18

Toplumun önemli bir bölümünün gelirini yönetmek yerine harcamaya yöneldiğini ve gelecekteki gelirlerini dahi borçlanarak tükettiğini kaydetti.

18 22
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu hata borcunuzu katlar - Resim: 19

Ölmez, finansal okuryazarlık eksikliğinin faiz yükünü artırdığını ve yeni borçların eski borçları kapatmak için kullanılmasına neden olduğunu ifade etti.

19 22
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu hata borcunuzu katlar - Resim: 20

Kredi kartı ve kredi borçlarının toplumsal bir sorun haline geldiğini dile getirdi.

20 22
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu hata borcunuzu katlar - Resim: 21

Ölmez, tüketicilerin kendi mali durumlarını gerçekçi biçimde değerlendirerek borçlanma kararlarını ödeme güçlerine göre vermesi gerektiğini vurguladı.

21 22
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu hata borcunuzu katlar - Resim: 22

Bunun yanında günü kurtaran yöntemler yerine üretimi destekleyen güçlü ve sürdürülebilir bir finansal sistemin kurulmasının önem taşıdığını kaydetti.

22 22
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro