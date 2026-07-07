Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Kraliyet tarihine damga vuran ev satışta... Fiyatı dudak uçuklattı

Kraliyet tarihine damga vuran ev satışta... Fiyatı dudak uçuklattı

Prenses Diana'nın, eşi Prens Charles'ın sevgilisi ve şu andaki Kraliçe Camilla ile ilk kez yüzleştiği ev satışa çıkarıldı. Emlakçıların "Londra'nın en dikkat çekici özel konutlarından biri" olarak tanımladığı mülkün fiyatı dudak uçuklattı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Kraliyet tarihine damga vuran ev satışta... Fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 1

2025 yılında 91 yaşında hayatını kaybeden Lady Annabel Goldsmith'e ait olan malikane, 25 milyon sterlin bedelle satışa çıkarıldı.

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Kraliyet tarihine damga vuran ev satışta... Fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 2

Londra'nın en dikkat çekici konutlarından biri olarak görülen malikane aynı zamanda Prenses Diana ile Camilla Parker Bowles arasında yaşanan yüzleşmenin gerçekleştiği yer olma özelliğini taşıyor.

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Kraliyet tarihine damga vuran ev satışta... Fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 3

1989 YILINDAKİ GİZLİ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ
Kraliyet evliliğindeki çatlakların henüz kamuoyuna yansımadığı 1989 yılında, Camilla’nın kız kardeşi Annabel Elliot’ın 40’ıncı doğum günü partisi bu evde düzenlenmişti.

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Kraliyet tarihine damga vuran ev satışta... Fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 4

Lady Annabel, Prenses Diana’nın yakın arkadaşı olmasına rağmen, Camilla’nın da orada olmasından dolayı Diana'nın partiye katılmasını beklemiyordu. Lady Annabel, o günleri şu sözlerle anlatmıştı:
"Davetiyede Diana'nın adı vardı ama herkes Camilla'nın olduğu ortamlardan uzak durduğunu bilirdi. Geleceğini bir an bile düşünmemiştim."

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Kraliyet tarihine damga vuran ev satışta... Fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 5

"KOCAMI İSTİYORUM"
Parti sırasında konukların üst kata çıktığı bir anı fırsat bilen Prenses Diana, eşi Charles'ın nerede olduğuna bakmak için aşağı indi. Charles ve Camilla'yı bir erkek arkadaşlarıyla otururken bulan Diana, odadaki erkeklere dönerek, "Bizi yalnız bırakabilir misiniz? Camilla ile yalnız konuşmak istiyorum" dedi.

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Kraliyet tarihine damga vuran ev satışta... Fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 6

Odadakiler çıktıktan sonra Diana, “Sadece şunu bilmeni istiyorum; olan biten her şeyin tam olarak farkındayım. Rahatsız ettiğim için özür dilerim, ikiniz için de cehennem gibi olmalı ama beni aptal yerine koymayın." dedi.


Camilla ise "İstediğin her şeye sahipsin. Dünyadaki tüm erkekler sana aşık, iki güzel çocuğun var. Daha ne isteyebilirsin ki?” ifadelerini kullanınca Diana "Kocamı istiyorum." yanıtını verdi.

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