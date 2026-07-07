Kraliyet tarihine damga vuran ev satışta... Fiyatı dudak uçuklattı

Odadakiler çıktıktan sonra Diana, “Sadece şunu bilmeni istiyorum; olan biten her şeyin tam olarak farkındayım. Rahatsız ettiğim için özür dilerim, ikiniz için de cehennem gibi olmalı ama beni aptal yerine koymayın." dedi.



Camilla ise "İstediğin her şeye sahipsin. Dünyadaki tüm erkekler sana aşık, iki güzel çocuğun var. Daha ne isteyebilirsin ki?” ifadelerini kullanınca Diana "Kocamı istiyorum." yanıtını verdi.