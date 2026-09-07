Kozmetikten tekstile her alanda var: İlk siftahı 100 liradan alıcı buldu

İzmir Ticaret Borsası’nda oluşan mahlıç fiyatlarının 90 TL civarında olduğunu belirten Tolga Önal, sezonun ilk ürününü üreticiden kilogramı 100 TL’den aldıklarını söyledi. Pamuk fiyatlarının bu yıl iyi olmasını beklediklerini ifade eden Önal, “Ekim alanları günden güne azalmakta. Bu beyaz altın her sene ivmesini kaybediyor. Ondan dolayı ben bu sene fiyatların iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.