Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kozmetikten tekstile her alanda var: İlk siftahı 100 liradan alıcı buldu

Kozmetikten tekstile her alanda var: İlk siftahı 100 liradan alıcı buldu

Tarımdan tekstile, kozmetikten sanayiye pek çok sektörün ana maddesi olan pamuk tarladan indi. Aydın Efeler’de üretici Mehmet Kocaman’ın yetiştirdiği sezonun ilk mahsulü, kilosu 100 liradan alıcı buldu.

Kaynak: DHA
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Kozmetikten tekstile her alanda var: İlk siftahı 100 liradan alıcı buldu - Resim: 1

Aydın’da 2026 sezonunun ilk pamuğu, SS 46 Nolu Aydın Pamuk ve Yağlı Tohum Satış Kooperatifi tarafından kilogramı 100 TL’den sembolik olarak satın alındı.

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Kozmetikten tekstile her alanda var: İlk siftahı 100 liradan alıcı buldu - Resim: 2

Sezonun ilk ürünü, Efeler ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi’nde üretici Mehmet Kocaman tarafından kooperatife teslim edildi.

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Kozmetikten tekstile her alanda var: İlk siftahı 100 liradan alıcı buldu - Resim: 3

SS 46 Nolu Aydın Pamuk ve Yağlı Tohum Satış Kooperatifi tarafından 2026 sezonunun ilk pamuğu için sembolik alım töreni düzenlendi. Sezonun ilk pamuğunu Kadıköy Mahallesi’nde üretici Mehmet Kocaman, kooperatife teslim etti.

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Kozmetikten tekstile her alanda var: İlk siftahı 100 liradan alıcı buldu - Resim: 4

Kooperatif Başkanı Tolga Önal da sezonun ilk ürününü sembolik olarak kilogramı 100 TL’den satın aldı. Önal, sezonun ilk pamuğunu almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtip, “Kadıköy Mahallesi’nde Mehmet Kocaman isimli üreticimiz, 4793 numaralı ortağımız.

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Kozmetikten tekstile her alanda var: İlk siftahı 100 liradan alıcı buldu - Resim: 5

Bu yılın ilk mahsulünü bizlere getirdi. Sezonun ilk pamuğu olması münasebetiyle bizim her sene bir geleneğimiz var” dedi.

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Kozmetikten tekstile her alanda var: İlk siftahı 100 liradan alıcı buldu - Resim: 6

İzmir Ticaret Borsası’nda oluşan mahlıç fiyatlarının 90 TL civarında olduğunu belirten Tolga Önal, sezonun ilk ürününü üreticiden kilogramı 100 TL’den aldıklarını söyledi. Pamuk fiyatlarının bu yıl iyi olmasını beklediklerini ifade eden Önal, “Ekim alanları günden güne azalmakta. Bu beyaz altın her sene ivmesini kaybediyor. Ondan dolayı ben bu sene fiyatların iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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Kozmetikten tekstile her alanda var: İlk siftahı 100 liradan alıcı buldu - Resim: 7
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Kozmetikten tekstile her alanda var: İlk siftahı 100 liradan alıcı buldu - Resim: 8
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Kozmetikten tekstile her alanda var: İlk siftahı 100 liradan alıcı buldu - Resim: 9
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