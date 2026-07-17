Yeniçağ Gazetesi
17 Temmuz 2026 Cuma
İstanbul 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Köyde ev yaptırmak isteyenleri havalara uçuracak haber: Bu 8 işlemden para alınmayacak

Köyde ev yaptırmak isteyenleri havalara uçuracak haber: Bu 8 işlemden para alınmayacak

Köyüne ev yaptırmak isteyen vatandaşlar, büyük maliyetler nedeniyle hayalini ertelerken vatandaşların kurtulabileceği 8 masraf kalemini uzmanı listeledi.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Köyde ev yaptırmak isteyenleri havalara uçuracak haber: Bu 8 işlemden para alınmayacak - Resim: 1

Köylerinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşları sevindirecek bir fırsat dikkatleri çekiyor. Yasal düzenlemeler kapsamında, köyüne ev yaptıran vatandaşlar için bina inşaat harcı ve yapı kullanma izni gibi kalemlerde muafiyet sağlanırken emlak vergisi, su tarifesi ve çeşitli altyapı katılım paylarında yüzde 50’ye varan indirimler uygulanıyor.

1 7
Köyde ev yaptırmak isteyenleri havalara uçuracak haber: Bu 8 işlemden para alınmayacak - Resim: 2

Söz konusu teşvikler, kırsal bölgelerde konut sahibi olmak isteyenleri büyük bir masraftan kurtarırken bu kolaylıklar, yerel kalkınmayı desteklemeyi hedefliyor.

2 7
Köyde ev yaptırmak isteyenleri havalara uçuracak haber: Bu 8 işlemden para alınmayacak - Resim: 3

UZMAN İSİM ALINMAYAN MASRAFLARI AÇIKLADI!

Gayrimenkul Uzmanı Gürcan Dolu, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, vatandaşları bilgilendirerek köye ev yaptırmak isteyenlerde şu masrafların alınmadığını ifade etti:

3 7
Köyde ev yaptırmak isteyenleri havalara uçuracak haber: Bu 8 işlemden para alınmayacak - Resim: 4

1. Bazı belediye vergi ve harçlarında %50 indirim uygulanır.

2. Yol, kanalizasyon ve benzeri harcamalara katılma paylarında %50 indirim uygulanır.

4 7
Köyde ev yaptırmak isteyenleri havalara uçuracak haber: Bu 8 işlemden para alınmayacak - Resim: 5

3. Yapı kullanma izin (iskan) harcı ödemezsiniz.

4. Kanalizasyon harcamalarına katılma payında %50 indirim uygulanabilir.

5 7
Köyde ev yaptırmak isteyenleri havalara uçuracak haber: Bu 8 işlemden para alınmayacak - Resim: 6

5. Su ücreti şehir tarifesinden çok daha düşüktür.

6. Emlak vergisinde %50 indirim uygulanır.

6 7
Köyde ev yaptırmak isteyenleri havalara uçuracak haber: Bu 8 işlemden para alınmayacak - Resim: 7

7. İmarla ilgili belediye harçları alınmaz.

8. Bina inşaat harcı ödemezsiniz.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro