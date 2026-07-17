Köylerinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşları sevindirecek bir fırsat dikkatleri çekiyor. Yasal düzenlemeler kapsamında, köyüne ev yaptıran vatandaşlar için bina inşaat harcı ve yapı kullanma izni gibi kalemlerde muafiyet sağlanırken emlak vergisi, su tarifesi ve çeşitli altyapı katılım paylarında yüzde 50’ye varan indirimler uygulanıyor.
Köyde ev yaptırmak isteyenleri havalara uçuracak haber: Bu 8 işlemden para alınmayacak
Köyüne ev yaptırmak isteyen vatandaşlar, büyük maliyetler nedeniyle hayalini ertelerken vatandaşların kurtulabileceği 8 masraf kalemini uzmanı listeledi.Kaynak: Haber Merkezi
Söz konusu teşvikler, kırsal bölgelerde konut sahibi olmak isteyenleri büyük bir masraftan kurtarırken bu kolaylıklar, yerel kalkınmayı desteklemeyi hedefliyor.
UZMAN İSİM ALINMAYAN MASRAFLARI AÇIKLADI!
Gayrimenkul Uzmanı Gürcan Dolu, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, vatandaşları bilgilendirerek köye ev yaptırmak isteyenlerde şu masrafların alınmadığını ifade etti:
1. Bazı belediye vergi ve harçlarında %50 indirim uygulanır.
2. Yol, kanalizasyon ve benzeri harcamalara katılma paylarında %50 indirim uygulanır.
3. Yapı kullanma izin (iskan) harcı ödemezsiniz.
4. Kanalizasyon harcamalarına katılma payında %50 indirim uygulanabilir.
5. Su ücreti şehir tarifesinden çok daha düşüktür.
6. Emlak vergisinde %50 indirim uygulanır.
7. İmarla ilgili belediye harçları alınmaz.
8. Bina inşaat harcı ödemezsiniz.