Köyde ev yaptırmak isteyenleri havalara uçuracak haber: Bu 8 işlemden para alınmayacak

Köylerinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşları sevindirecek bir fırsat dikkatleri çekiyor. Yasal düzenlemeler kapsamında, köyüne ev yaptıran vatandaşlar için bina inşaat harcı ve yapı kullanma izni gibi kalemlerde muafiyet sağlanırken emlak vergisi, su tarifesi ve çeşitli altyapı katılım paylarında yüzde 50’ye varan indirimler uygulanıyor.