Kovid için aşı da üreten ABD merkezli sağlık şirketi Johnson & Johnson, talk içeren ürünlerinin ve bebek pudrasının yumurtalık kanserine neden olduğu iddiasıyla açılan davaların önemli bir kısmını çözüme kavuşturmak amacıyla 5,5 milyar dolarlık uzlaşma planını duyurdu.
Kovid için aşı da üretmişlerdi: ABD’li ilaç devi Johnson & Johnson'ın bebek pudrası kanser saçtı iddiası… İtiraf gibi uzlaşma
ABD’li sağlık devi Johnson & Johnson, talk bazlı bebek pudralarının yumurtalık kanserine yol açtığı gerekçesiyle açılan davaları sonlandırmak için 5,5 milyar dolarlık uzlaşma teklif etti. 76 bin talebi kapsayan anlaşmayla 15 yıllık hukuki sürecin tamamlanması hedefleniyor.Kaynak: AA
Şirket tarafından yapılan resmi bilgilendirmede; federal ve eyalet düzeyindeki yargı mercilerinde süren, yaklaşık 76 bin yumurtalık kanseri başvurusunu kapsayan uyuşmazlıkların giderilmesi adına davacı avukatlarıyla el sıkışıldığı aktarıldı.
Sunulan anlaşma planının uygulanabilmesi için geriye kalan taleplerin minimum yüzde 95'ini temsil eden davacı tarafın sürece onay vermesi gerekiyor.
Bu gelişme; mahkemenin firma lehine sunduğu hükmün ve davacı kanadının, Johnson & Johnson'a ait talklı ürünlerin yumurtalık kanserini tetiklediğini kanıtlayamadığını kabul etmesinin ardından gerçekleşti.
Mutabakat çerçevesinde Johnson & Johnson toplamda 5,5 milyar dolar ödemeyi taahhüt etti. Planlamaya göre ilk finansal aktarımın 2027'de azami 3 milyar dolar olarak gerçekleşmesi, 2028'den önce ise başka bir ödeme yapılmaması bekleniyor.
Firma, bu finansal hamle ile yaklaşık 15 senedir devam eden yargı sürecini nihayete erdirmeyi hedefliyor.
Küresel çaptaki ürün stratejilerini gözden geçiren Johnson & Johnson, talk hammaddeli "Johnson's Baby" bebek pudrasının dünya genelindeki satışını 2023 senesinde tamamen durdurmuştu.
Şirket yönetimi; gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların talk maddesinin güvenli olduğunu, bünyesinde asbest barındırmadığını ve kansere sebebiyet vermediğini ortaya koyduğunu vurgulamayı sürdürüyor.