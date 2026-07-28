Kovid için aşı da üretmişlerdi: ABD’li ilaç devi Johnson & Johnson'ın bebek pudrası kanser saçtı iddiası… İtiraf gibi uzlaşma

Kovid için aşı da üreten ABD merkezli sağlık şirketi Johnson & Johnson, talk içeren ürünlerinin ve bebek pudrasının yumurtalık kanserine neden olduğu iddiasıyla açılan davaların önemli bir kısmını çözüme kavuşturmak amacıyla 5,5 milyar dolarlık uzlaşma planını duyurdu.