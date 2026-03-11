Kosta Rika'da ölümden dönen Elif Dürüst'ün yüzündeki sihir: Kardashian'ların cerrahı Steven Levine’e ameliyat oldu

Bu olay sonrası "İkinci hayatıma başladım" diyerek kendini yeniden inşa ettiğini ifade etmişti. Tedavisi Türkiye'de devam etmiş ve büyük oranda iyileşmişti. Mart 2026'da ise New York'ta, Kardashian ailesinin ünlü estetik cerrahı Steven Levine tarafından estetik ameliyat olmuş, şu anda iyileşme sürecindedir. Sosyete çevresinde yeni görünümü büyük merak uyandırıyor.

Elif Dürüst, zarafeti, sosyal çalışmaları ve hayatındaki dramatik dönüşümlerle sıkça gündeme gelen bir isimdir.