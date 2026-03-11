Kosta Rika'da ölümden dönen Elif Dürüst'ün yüzündeki sihir: Kardashian'ların cerrahı Steven Levine’e ameliyat oldu

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, köşesinde şu ifadeleri kullandı:
“Aralık 2024'te tatile gittiği Kosta Rika'da geçirdiği kazada ölümden dönen ve "İkinci hayatıma başladım" diyen Elif Dürüst, yeni hayatında kendini baştan inşa etti!
25 Mayıs'ta 56. yaşını dolduracak olan Elif Hanım'ın New York'ta bıçak altına yattığını duydum.
Elif Hanım'ın kendisini emanet ettiği doktor çok tanıdık bir isim: Kardashian kardeşler ile Kendall Jenner'ın annesi Kris Jenner'ın estetik cerrahı Steven Levine.
70 yaşındaki Kris Jenner'ı, kızlarından bile genç gösteren dünyaca ünlü estetik cerrahın sihirli eli Elif Hanım'a da değdi.
Elif Hanım geçen ay New York'a giderek Levine tarafından ameliyat edildi. Şu anda evinde iyileşme sürecini geçiriyor. Günümüzde sosyete çevresinde herkes Elif Hanım'ın yeni halini büyük bir merakla bekliyor, "Bir an önce iyileşip ortaya çıksa da Steven Levine'nin ustalığını görsek" diyorlar.
Elif Dürüst'teki değişimi ben de gerçekten çok merak ediyorum, 20'lik bir genç kız gibi karşımıza çıkarsa hiç şaşırmam.”
ELİF DÜRÜST KİMDİR?
Elif Dürüst, Türkiye'deki sosyete çevresinde tanınan, sosyal projeleriyle öne çıkan ve cemiyet hayatının zarif isimlerinden biri. 1970 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası iş insanı ve sanayici Ekrem Dürüst, annesi ise Gül Dürüst'tür.
Eğitim hayatı oldukça parlaktır. İlkokulu Özel Kalamış İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde tamamladı, ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun olmuştu.
Daha sonra Newport University'de Davranış Bilimleri ve Maltepe Üniversitesi'nde Psikoloji alanında yüksek lisans yaptı.
Kariyerinde 1996'da Habitat II projelerinde yer almış, 2007 yılında ise Aralık Kültür Derneği'ni kurarak başkanlığını üstlendi.
Dernek üzerinden birçok sosyal sorumluluk projesi yürütmüş, psikoloji, davranış bilimleri ve felsefe gibi alanlara ilgi duydu.
Instagram hesabında da (@elifdurust) sanat, felsefe ve "Sanatın Ruhu" gibi programlara değiniyor.
Özel hayatında Mehmet Germiyanlıgil ile evlendi, bu evlilikten kızı Yasemin Germiyanlıgil dünyaya geldi.
Formunu 30 yılı aşkın süredir koruduğu (56-58 kg arası) ve genetik yapısına bağladığı bilinir. Son dönemde dikkat çeken olaylar yaşamıştı.
Aralık 2024'te (yılbaşı tatili sırasında) kızı ile gittiği Kosta Rika'da ATV kazası geçirmiş, kask takmadığı için kaval kemiği, kuyruk sokumu ve kafatasında kırıklar ile beyin kanaması olmuş, ölümden dönmüştü.
Bu olay sonrası "İkinci hayatıma başladım" diyerek kendini yeniden inşa ettiğini ifade etmişti. Tedavisi Türkiye'de devam etmiş ve büyük oranda iyileşmişti. Mart 2026'da ise New York'ta, Kardashian ailesinin ünlü estetik cerrahı Steven Levine tarafından estetik ameliyat olmuş, şu anda iyileşme sürecindedir. Sosyete çevresinde yeni görünümü büyük merak uyandırıyor.
Elif Dürüst, zarafeti, sosyal çalışmaları ve hayatındaki dramatik dönüşümlerle sıkça gündeme gelen bir isimdir.