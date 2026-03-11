Yeniçağ Gazetesi
11 Mart 2026 Çarşamba
Kosta Rika'da ölümden dönen Elif Dürüst'ün yüzündeki sihir: Kardashian'ların cerrahı Steven Levine'e ameliyat oldu

Kosta Rika'da ölümden dönen Elif Dürüst'ün yüzündeki sihir: Kardashian'ların cerrahı Steven Levine’e ameliyat oldu

Kosta Rika'daki ölümcül kazadan "ikinci hayat" diyerek dönen sosyetik Elif Dürüst, 56. yaşına girmeden New York'ta Kardashian ailesinin ünlü estetik cerrahı Steven Levine'e yüzünü teslim etti. Sosyete yeni görünümünü merakla bekliyor!

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, köşesinde şu ifadeleri kullandı:

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, köşesinde şu ifadeleri kullandı:

“Aralık 2024'te tatile gittiği Kosta Rika'da geçirdiği kazada ölümden dönen ve "İkinci hayatıma başladım" diyen Elif Dürüst, yeni hayatında kendini baştan inşa etti!

Kosta Rika'da ölümden dönen Elif Dürüst'ün yüzündeki sihir: Kardashian'ların cerrahı Steven Levine’e ameliyat oldu - Resim: 2

25 Mayıs'ta 56. yaşını dolduracak olan Elif Hanım'ın New York'ta bıçak altına yattığını duydum.

Kosta Rika'da ölümden dönen Elif Dürüst'ün yüzündeki sihir: Kardashian'ların cerrahı Steven Levine’e ameliyat oldu - Resim: 3

Elif Hanım'ın kendisini emanet ettiği doktor çok tanıdık bir isim: Kardashian kardeşler ile Kendall Jenner'ın annesi Kris Jenner'ın estetik cerrahı Steven Levine.

Kosta Rika'da ölümden dönen Elif Dürüst'ün yüzündeki sihir: Kardashian'ların cerrahı Steven Levine’e ameliyat oldu - Resim: 4

70 yaşındaki Kris Jenner'ı, kızlarından bile genç gösteren dünyaca ünlü estetik cerrahın sihirli eli Elif Hanım'a da değdi.

Kosta Rika'da ölümden dönen Elif Dürüst'ün yüzündeki sihir: Kardashian'ların cerrahı Steven Levine’e ameliyat oldu - Resim: 5

Elif Hanım geçen ay New York'a giderek Levine tarafından ameliyat edildi. Şu anda evinde iyileşme sürecini geçiriyor. Günümüzde sosyete çevresinde herkes Elif Hanım'ın yeni halini büyük bir merakla bekliyor, "Bir an önce iyileşip ortaya çıksa da Steven Levine'nin ustalığını görsek" diyorlar.

Kosta Rika'da ölümden dönen Elif Dürüst'ün yüzündeki sihir: Kardashian'ların cerrahı Steven Levine’e ameliyat oldu - Resim: 6

Elif Dürüst'teki değişimi ben de gerçekten çok merak ediyorum, 20'lik bir genç kız gibi karşımıza çıkarsa hiç şaşırmam.”

Kosta Rika'da ölümden dönen Elif Dürüst'ün yüzündeki sihir: Kardashian'ların cerrahı Steven Levine’e ameliyat oldu - Resim: 7

ELİF DÜRÜST KİMDİR?

Elif Dürüst, Türkiye'deki sosyete çevresinde tanınan, sosyal projeleriyle öne çıkan ve cemiyet hayatının zarif isimlerinden biri. 1970 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası iş insanı ve sanayici Ekrem Dürüst, annesi ise Gül Dürüst'tür.

Kosta Rika'da ölümden dönen Elif Dürüst'ün yüzündeki sihir: Kardashian'ların cerrahı Steven Levine’e ameliyat oldu - Resim: 8

Eğitim hayatı oldukça parlaktır. İlkokulu Özel Kalamış İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde tamamladı, ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun olmuştu.

Kosta Rika'da ölümden dönen Elif Dürüst'ün yüzündeki sihir: Kardashian'ların cerrahı Steven Levine’e ameliyat oldu - Resim: 9

Daha sonra Newport University'de Davranış Bilimleri ve Maltepe Üniversitesi'nde Psikoloji alanında yüksek lisans yaptı.

Kosta Rika'da ölümden dönen Elif Dürüst'ün yüzündeki sihir: Kardashian'ların cerrahı Steven Levine’e ameliyat oldu - Resim: 10

Kariyerinde 1996'da Habitat II projelerinde yer almış, 2007 yılında ise Aralık Kültür Derneği'ni kurarak başkanlığını üstlendi.

Kosta Rika'da ölümden dönen Elif Dürüst'ün yüzündeki sihir: Kardashian'ların cerrahı Steven Levine’e ameliyat oldu - Resim: 11

Dernek üzerinden birçok sosyal sorumluluk projesi yürütmüş, psikoloji, davranış bilimleri ve felsefe gibi alanlara ilgi duydu.

Kosta Rika'da ölümden dönen Elif Dürüst'ün yüzündeki sihir: Kardashian'ların cerrahı Steven Levine’e ameliyat oldu - Resim: 12

Instagram hesabında da (@elifdurust) sanat, felsefe ve "Sanatın Ruhu" gibi programlara değiniyor.

Kosta Rika'da ölümden dönen Elif Dürüst'ün yüzündeki sihir: Kardashian'ların cerrahı Steven Levine’e ameliyat oldu - Resim: 13

Özel hayatında Mehmet Germiyanlıgil ile evlendi, bu evlilikten kızı Yasemin Germiyanlıgil dünyaya geldi.

Kosta Rika'da ölümden dönen Elif Dürüst'ün yüzündeki sihir: Kardashian'ların cerrahı Steven Levine’e ameliyat oldu - Resim: 14

Formunu 30 yılı aşkın süredir koruduğu (56-58 kg arası) ve genetik yapısına bağladığı bilinir. Son dönemde dikkat çeken olaylar yaşamıştı.

Kosta Rika'da ölümden dönen Elif Dürüst'ün yüzündeki sihir: Kardashian'ların cerrahı Steven Levine’e ameliyat oldu - Resim: 15

Aralık 2024'te (yılbaşı tatili sırasında) kızı ile gittiği Kosta Rika'da ATV kazası geçirmiş, kask takmadığı için kaval kemiği, kuyruk sokumu ve kafatasında kırıklar ile beyin kanaması olmuş, ölümden dönmüştü.

Kosta Rika'da ölümden dönen Elif Dürüst'ün yüzündeki sihir: Kardashian'ların cerrahı Steven Levine’e ameliyat oldu - Resim: 16

Bu olay sonrası "İkinci hayatıma başladım" diyerek kendini yeniden inşa ettiğini ifade etmişti. Tedavisi Türkiye'de devam etmiş ve büyük oranda iyileşmişti. Mart 2026'da ise New York'ta, Kardashian ailesinin ünlü estetik cerrahı Steven Levine tarafından estetik ameliyat olmuş, şu anda iyileşme sürecindedir. Sosyete çevresinde yeni görünümü büyük merak uyandırıyor.

Elif Dürüst, zarafeti, sosyal çalışmaları ve hayatındaki dramatik dönüşümlerle sıkça gündeme gelen bir isimdir.

Kaynak: Magazin Servisi
