Koronavirüs aşısı kalp krizine neden oluyor mu? Son araştırma ortaya çıkardı

JAMA Internal Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırma, Covid aşılarının yalnızca enfeksiyona karşı değil, aynı zamanda kalp sağlığı üzerinde de koruyucu etkiler sağlayabileceğini ortaya koydu. Çalışma, aşı olan kişilerde kalp krizi, felç, hastaneye yatış ve ölüm riskinin daha düşük olabileceğini gösterdi. Dergide covid aşıları üzerine geniş kapsamlı bir çalışma yayımlandı. Bu çalışma, ABD’de 1 milyondan fazla hastayı kapsadı. Katılımcıların bir kısmının 2024 yılında hem grip hem de Covid aşısı olduğu belirlendi.