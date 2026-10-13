Korkunç planı bilgisayarı söyledi: Kayalıklardaki kadın cinayetinde perde kapandı

Erdal Sözer'in evindeki bilgisayarda yapılan incelemede ise 'Bir kişi nasıl itilir?' şeklinde arama yapıldığı saptandı. Ayrıca Siirt'te, kayalıklardan düşerek ölen kadınla ilgili bir haberi de defalarca okuduğu tespit edildi. Erdal Sözer'in olaydan sonra eşinin ailesiyle hiç görüşmediğini de belirleyen jandarma, şüphelinin Semiha Sözer ile anlaşmazlık yaşadığını, olay günü araç kiraladığını, lokantada birlikte yemek yediklerini de tespit etti. Altınova Jandarma Komutanlığı'na getirilen ve ifade vermeyi reddeden Erdal Sözer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.