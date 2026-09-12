Yeniçağ Gazetesi
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Korkulan oldu: Batı Nil Virüsü bir ülkeye daha yayılıyor

Belçika’da ilk kez ülke içinde bulaştığı değerlendirilen 5 olası Batı Nil virüsü vakası tespit edildi. Anvers ve Flaman Brabant’taki vakaların 4’ünde nörolojik belirtiler görülürken sağlık yetkilileri yeni vakaların çıkabileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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Belçika’da Batı Nil virüsünün ülke içinde bulaştığı değerlendirilen ilk vakalar tespit edildi.

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Belga’nın haberine göre, Flaman Bölgesi’ndeki Anvers ve Flaman Brabant vilayetlerinde 5 olası Batı Nil virüsü vakası belirlendi.

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Vakaların kesinleşmesi amacıyla doğrulama testlerinin sürdüğü bildirildi.

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Tespit edilen vakaların 4’ünde nörolojik belirtiler görüldüğü, bu kişilerden birinin hastaneye yatırıldığı belirtildi.

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Sağlık yetkilileri, virüsün kuşlar ile sivrisinekler arasında dolaşımda olduğunu açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Anneleen De Sadeleer, sivrisinek sezonunun sona ermesinin beklendiği ekim ayına kadar yeni vakaların ortaya çıkabileceğini söyledi.

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De Sadeleer, günlerin kısalması ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte virüsün bulaşma riskinin azalacağını ifade etti.

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Yetkililer, buna rağmen toplum genelindeki enfeksiyon ve hastalık riskinin düşük seviyede kalmaya devam ettiğini vurguladı.

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Batı Nil virüsü çoğunlukla Culex cinsi sivrisineklerin ısırması yoluyla insanlara bulaşıyor.

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Virüse karşı herhangi bir aşının bulunmaması nedeniyle sivrisinek ısırıklarından korunulması tavsiye ediliyor.

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Sivrisinek ısırığının ardından virüsün kuluçka süresinin 2 ila 14 gün arasında değiştiği belirtiliyor.

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Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde bu sürenin 21 güne kadar uzayabildiği ifade ediliyor.

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Virüs bulaşan kişilerin yaklaşık yüzde 80’inde herhangi bir belirti görülmüyor.

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Hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde ise ateş, halsizlik, bulantı ve kusmanın yanı sıra baş ve kas ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor.

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İlk olarak Afrika’da görülen Batı Nil virüsünün zaman içinde Avrupa’ya yayıldığı, Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere çok sayıda ülkede tespit edildiği belirtiliyor.

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