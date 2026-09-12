Belçika’da Batı Nil virüsünün ülke içinde bulaştığı değerlendirilen ilk vakalar tespit edildi.
Korkulan oldu: Batı Nil Virüsü bir ülkeye daha yayılıyor
Belçika’da ilk kez ülke içinde bulaştığı değerlendirilen 5 olası Batı Nil virüsü vakası tespit edildi. Anvers ve Flaman Brabant’taki vakaların 4’ünde nörolojik belirtiler görülürken sağlık yetkilileri yeni vakaların çıkabileceğini belirtti.Kaynak: AA
Belga’nın haberine göre, Flaman Bölgesi’ndeki Anvers ve Flaman Brabant vilayetlerinde 5 olası Batı Nil virüsü vakası belirlendi.
Vakaların kesinleşmesi amacıyla doğrulama testlerinin sürdüğü bildirildi.
Tespit edilen vakaların 4’ünde nörolojik belirtiler görüldüğü, bu kişilerden birinin hastaneye yatırıldığı belirtildi.
Sağlık yetkilileri, virüsün kuşlar ile sivrisinekler arasında dolaşımda olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Anneleen De Sadeleer, sivrisinek sezonunun sona ermesinin beklendiği ekim ayına kadar yeni vakaların ortaya çıkabileceğini söyledi.
De Sadeleer, günlerin kısalması ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte virüsün bulaşma riskinin azalacağını ifade etti.
Yetkililer, buna rağmen toplum genelindeki enfeksiyon ve hastalık riskinin düşük seviyede kalmaya devam ettiğini vurguladı.
Batı Nil virüsü çoğunlukla Culex cinsi sivrisineklerin ısırması yoluyla insanlara bulaşıyor.
Virüse karşı herhangi bir aşının bulunmaması nedeniyle sivrisinek ısırıklarından korunulması tavsiye ediliyor.
Sivrisinek ısırığının ardından virüsün kuluçka süresinin 2 ila 14 gün arasında değiştiği belirtiliyor.
Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde bu sürenin 21 güne kadar uzayabildiği ifade ediliyor.
Virüs bulaşan kişilerin yaklaşık yüzde 80’inde herhangi bir belirti görülmüyor.
Hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde ise ateş, halsizlik, bulantı ve kusmanın yanı sıra baş ve kas ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor.
İlk olarak Afrika’da görülen Batı Nil virüsünün zaman içinde Avrupa’ya yayıldığı, Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere çok sayıda ülkede tespit edildiği belirtiliyor.