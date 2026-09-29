Konya'da yürekleri sızlatan Olay: Kanlar içinde bulundular: Etkinlik odasında kabus

Güvenlik kamerası kayıtlarında, Genç'in kapıyı açmaya çalıştığı ancak kapı kilitli olduğu için başaramadığı ve bu esnada saldırıya uğradığı net bir şekilde görüldü. Odanın kapısına tekme atarak seslerini duyurmaya çalışan kişilerin çabası sonuçsuz kalırken, uzun süre sonra içeri giren görevliler Genç'i kanlar içinde buldu. Yapılan ilk muayenelerde, konuşma bozukluğu bulunan ve kendini ifade edemeyen Genç'in gözlerinde hematom ile göz kapağında derin yırtıklar (laserasyon) tespit edildi.