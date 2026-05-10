Türkiye’nin yerli üretimdeki dev markası Konya Şeker (Torku), son dönemin en dikkat çekici stratejik küçülme operasyonlarından birine sahne oluyor.
Konya Şeker satıyor: Üretimin kalesiydi
Ramazan Erkoyuncu yönetimindeki Konya Şeker(Torku)’da, markanın "üretim kalesi" olarak bilinen çikolata fabrikasındaki üç dev üretim hattını elden çıkardığı öğrenildi.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Pancar şekerini katma değerli gıdaya dönüştüren tesisin en kritik parçaları olan; yumuşak şeker hattı, sert şeker hattı ve tam otomatik depozitör hattı, KDV dahil 139 milyon lira bedelle Elvan Gıda’ya satıldı.
Torku’nun kendi bünyesindeki bu teknolojiyi sökerek rakip bir firmaya devretmesi, sektörde "stratejik tasfiye" tartışmalarını da beraberinde getirdi.
Erkoyuncu dönemiyle birlikte başlayan bu süreçte, sadece gıda fabrikasındaki bantlar değil, kurumun diğer kollarında da ciddi daralmalar yaşandığı iddia ediliyor.
Konya Şeker’in bünyesindeki 7 büyük çiftlikten 3’ünde üretim tamamen durdurulurken, bir çiftliğin satıldığı, kalanlarda ise kapasitenin ciddi oranda düştüğü belirtiliyor.
"Enerji işimiz değil" yaklaşımıyla işletme sürecinde sorunlar yaşanan Soma Termik Santrali’nin, üretim verimliliğini yitirmesiyle oluşan mali yükün üretici ortakların sırtına bineceği endişesi yaşanıyor.
Çiftçinin mahsulünü güvence altına alan lisanslı depoculuk faaliyetlerinin zayıflatıldığı, üreticinin özel sektör depolama koşullarına mahkum edildiği öne sürülüyor. Kurumun ana faaliyet alanı olan şeker üretiminde, stok yönetimi ve ithalat politikalarındaki aksaklıklar nedeniyle yaklaşık 1 milyar liralık bir zarar oluştuğu ifade ediliyor.