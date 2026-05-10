Yeniçağ Gazetesi
10 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Konya Şeker satıyor: Üretimin kalesiydi

Konya Şeker satıyor: Üretimin kalesiydi

Ramazan Erkoyuncu yönetimindeki Konya Şeker(Torku)’da, markanın "üretim kalesi" olarak bilinen çikolata fabrikasındaki üç dev üretim hattını elden çıkardığı öğrenildi.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Haberi Paylaş
Konya Şeker satıyor: Üretimin kalesiydi - Resim: 1

Türkiye’nin yerli üretimdeki dev markası Konya Şeker (Torku), son dönemin en dikkat çekici stratejik küçülme operasyonlarından birine sahne oluyor.

1 8
Konya Şeker satıyor: Üretimin kalesiydi - Resim: 2

Tarımdan Haber’den Sadettin İnan’ın haberine göre; Ramazan Erkoyuncu yönetimindeki kurumun, markanın "üretim kalesi" olarak bilinen çikolata fabrikasındaki üç dev üretim hattını elden çıkardığı öğrenildi.

2 8
Konya Şeker satıyor: Üretimin kalesiydi - Resim: 3

Pancar şekerini katma değerli gıdaya dönüştüren tesisin en kritik parçaları olan; yumuşak şeker hattı, sert şeker hattı ve tam otomatik depozitör hattı, KDV dahil 139 milyon lira bedelle Elvan Gıda’ya satıldı.

3 8
Konya Şeker satıyor: Üretimin kalesiydi - Resim: 4

Torku’nun kendi bünyesindeki bu teknolojiyi sökerek rakip bir firmaya devretmesi, sektörde "stratejik tasfiye" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

4 8
Konya Şeker satıyor: Üretimin kalesiydi - Resim: 5

Erkoyuncu dönemiyle birlikte başlayan bu süreçte, sadece gıda fabrikasındaki bantlar değil, kurumun diğer kollarında da ciddi daralmalar yaşandığı iddia ediliyor.

5 8
Konya Şeker satıyor: Üretimin kalesiydi - Resim: 6

Konya Şeker’in bünyesindeki 7 büyük çiftlikten 3’ünde üretim tamamen durdurulurken, bir çiftliğin satıldığı, kalanlarda ise kapasitenin ciddi oranda düştüğü belirtiliyor.

6 8
Konya Şeker satıyor: Üretimin kalesiydi - Resim: 7

"Enerji işimiz değil" yaklaşımıyla işletme sürecinde sorunlar yaşanan Soma Termik Santrali’nin, üretim verimliliğini yitirmesiyle oluşan mali yükün üretici ortakların sırtına bineceği endişesi yaşanıyor.

7 8
Konya Şeker satıyor: Üretimin kalesiydi - Resim: 8

Çiftçinin mahsulünü güvence altına alan lisanslı depoculuk faaliyetlerinin zayıflatıldığı, üreticinin özel sektör depolama koşullarına mahkum edildiği öne sürülüyor. Kurumun ana faaliyet alanı olan şeker üretiminde, stok yönetimi ve ithalat politikalarındaki aksaklıklar nedeniyle yaklaşık 1 milyar liralık bir zarar oluştuğu ifade ediliyor.

8 8
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro