Konut sektöründe devrim: Bu evler hemen hazır oluyor her yere taşınabiliyor

Fabrikadan çıkan modüller, katlanmış vaziyette konteynerlere yüklenerek kurulacakları bölgeye tırlarla sevk ediliyor. Üstelik evin elektrik ve su tesisatları ile temel yalıtım unsurları, daha üretim aşamasındayken duvarların içine yerleştiriliyor. Böylece kurulum sahasında ayrıca bir tesisat işçiliği yapılması gerekmiyor.