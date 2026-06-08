Geleneksel yapı yöntemlerine kökten bir alternatif sunan modern katlanabilir prefabrik konutlar, kolayca taşınabilmeleri ve yalnızca 2 saat içinde kurulabilmeleriyle gayrimenkul sektöründe yepyeni bir çığır açıyor.
Konut sektöründe devrim: Bu evler hemen hazır oluyor her yere taşınabiliyor
Fabrikada üretilip tırlarla taşınan yeni nesil modüler konutlar, akordeon mekanizması ve vinç yardımıyla saniyeler içinde açılıyor. Tesisatı içinde hazır gelen bu akıllı evler, hem depreme dayanıklı hem de konut krizine 2 saatte çözüm sunuyor.
Sözcü'de yer alan habere göre, Çin'de geliştirilen bu ileri düzey modüler konut teknolojisi, sadece 2 saatlik bir çalışma sonucunda hemen taşınmaya uygun hale gelen katlanabilir evleri sektörle buluşturdu. Söz konusu akıllı konut projesi, aylarca devam eden zahmetli geleneksel inşaat dönemini tamamen bitirerek, küresel barınma sorununa teknoloji odaklı bir çözüm üretiyor.
Bu yenilikçi yapıların temeli, inşaat süreçlerinin şantiyede değil, fabrika ortamında endüstriyel olarak tamamlanması esasına dayanıyor. Konutlar, akordeon prensibiyle çalışan özel bir katlanma mekanizmasıyla imal ediliyor.
Fabrikadan çıkan modüller, katlanmış vaziyette konteynerlere yüklenerek kurulacakları bölgeye tırlarla sevk ediliyor. Üstelik evin elektrik ve su tesisatları ile temel yalıtım unsurları, daha üretim aşamasındayken duvarların içine yerleştiriliyor. Böylece kurulum sahasında ayrıca bir tesisat işçiliği yapılması gerekmiyor.
Konut araziye ulaştığı andan itibaren montaj aşamasına hızlıca geçiliyor. Nakliye aracından bir vinç vasıtasıyla indirilen ana taşıyıcı gövde yukarı doğru kaldırıldığında; çatısı, duvarları ve tabanı saniyeler içerisinde otomatik olarak açılıyor.
Ardından birkaç kişiden oluşan kurulum personeli, özel kilit mekanizmalarını sabitleyerek yapıyı rüzgâr, yağış ve sarsıntı gibi dış etkenlere karşı korunaklı hale getiriyor. Bu montaj işlemlerinin tamamı yalnızca 2 saat içinde bitiriliyor.
Çinli geliştiriciler, bu prefabrik konutların yalnızca geçici birer afet barınağı olmadığını, uzun seneler boyunca güvenle kullanılabilecek sağlamlıkta tasarlandığını belirtiyor. Çelik konstrüksiyon altyapısı sayesinde deprem riskine karşı esnek ve güvenli bir duruş sergileyen bu evlerde, yüksek yoğunluğa sahip yalıtım malzemeleri kullanılıyor.