Emlakjet ve Endeksa verileri ışığında hazırlanan güncel Konut Değer Raporu, Türkiye'deki gayrimenkul piyasasındaki il bazlı fiyat farklılıklarını gözler önüne serdi.
Konut fiyatlarında zirve değişti: En pahalı iller belli oldu
Konut Değer Raporu verilerine göre, ortalama ev fiyatında Türkiye’nin en pahalı ili değişti. Ülke genelinde metrekare satış fiyatı 41 bin 703 TL’ye çıkarken, yıllık fiyat artışında zirveye yerleşen Ordu, reel bazda değer kazanan tek büyükşehir olarak öne çıktı.Kaynak: Haber Merkezi
Ülke genelinde ortalama konut bedeli 5,2 milyon TL seviyesine ulaşırken, Muğla metrekare ve toplam konut değeriyle İstanbul'u geride bıraktı.
Muğla'da ortalama metrekare satış fiyatı 87 bin 244 TL’ye kadar yükselirken, ortalama bir konutun değeri 11 milyon 341 bin 720 TL olarak kaydedildi.
Böylelikle Muğla, Türkiye'nin konut fiyatı en yüksek ili unvanını aldı.
Listenin ikinci sırasında yer alan İstanbul'da ortalama metrekare satış fiyatı 65 bin 78 TL, ortalama konut bedeli ise 7 milyon 158 bin 580 TL olarak hesaplandı.
Megakentte ortalama ev fiyatlarının son bir senelik zaman diliminde nominal olarak yaklaşık 1,3 milyon TL artış gösterdiği aktarıldı.
Diğer öne çıkan illerdeki piyasa verileri ise şu şekilde sıralandı:
İzmir: Metrekare satış fiyatı 53 bin 974 TL, ortalama konut değeri 6 milyon 476 bin 880 TL.
Antalya: Metrekare satış fiyatı 55 bin 495 TL, ortalama konut değeri 6 milyon 104 bin 450 TL.
Çanakkale: Metrekare satış fiyatı 53 bin 387 TL, ortalama konut değeri 6 milyon 192 bin 892 TL.
Türkiye genelinde konutların metrekare satış fiyatı ortalama 41 bin 703 TL'ye ulaşırken, fiyatlar son bir yılda nominal bazda yüzde 23,3 oranında yükseliş kaydetti.
Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda ise aylık bazda sınırlı seviyede bir toparlanma gözlendi.
30 büyükşehir arasındaki yıllık fiyat değişimlerinde Ordu dikkat çeken il oldu.
Metrekare fiyatları son bir yılda yüzde 32,4 oranında artan Ordu, reel konut fiyatlarında pozitif artış kaydedilen tek kent olarak öne çıktı.
Yıllık nominal artış sıralamasında Ordu'yu yüzde 28,7'lik yükselişle Ankara ve yüzde 28,5'lik artışla Kocaeli takip etti.
Açıklanan veriler, büyükşehirler ile kıyı şeridindeki kentlerin yüksek gayrimenkul değerlerini muhafaza ettiğini gösterdi.