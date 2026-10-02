Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Konut alırken dikkat: Bu rapor alıcıların elini güçlendiriyor

Konut alırken dikkat: Bu rapor alıcıların elini güçlendiriyor

Milyonlarca liralık konut alımında ekspertiz raporunun önemine dikkat çeken sektör temsilcileri, gayrimenkul değerleme raporlarında hukuki durumdan deprem riskine, kaçak imalattan tesisata kadar 200’e yakın verinin incelendiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Konut alırken dikkat: Bu rapor alıcıların elini güçlendiriyor - Resim: 1

Konut fiyatları ve kiraların erişilebilirliğinin zorlaştığı dönemde, milyonlarca liralık birikimle yapılan ev alımında taşınmazın risklerinin önceden belirlenmesi önem taşıyor.

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Konut alırken dikkat: Bu rapor alıcıların elini güçlendiriyor - Resim: 2

Sektör temsilcileri, tüketicilerin 1-2 milyon liralık otomobil alırken yaptırdığı ekspertiz incelemesinin, çok daha yüksek bedelli konut yatırımlarında da yapılması gerektiğini ifade ediyor.

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Konut alırken dikkat: Bu rapor alıcıların elini güçlendiriyor - Resim: 3

Türkiye’de ortalama konut fiyatının 5,7 milyon, İstanbul’da ise 8,7 milyon lira seviyesinde olduğu belirtiliyor.

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Konut alırken dikkat: Bu rapor alıcıların elini güçlendiriyor - Resim: 4

Dünya gazetesinin haberine göre Arge Gayrimenkul Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cem Gel, gayrimenkul değerleme raporunu taşınmazın “röntgeni” olarak nitelendirdi.

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Konut alırken dikkat: Bu rapor alıcıların elini güçlendiriyor - Resim: 5

İncelemelerde yaklaşık 200 verinin değerlendirildiğini söyledi.

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Konut alırken dikkat: Bu rapor alıcıların elini güçlendiriyor - Resim: 6

Gel, raporda deprem riski, hukuki sorunlar, kaçak imalat, tesisat, kolon ve kiriş durumunun yanı sıra çeşitli teknik unsurların ortaya konulduğunu belirtti.

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Konut alırken dikkat: Bu rapor alıcıların elini güçlendiriyor - Resim: 7

Değerleme incelemesinde üç ana başlık öne çıkıyor.

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Konut alırken dikkat: Bu rapor alıcıların elini güçlendiriyor - Resim: 8

Gel, “Kullanıcı eve taşındıktan sonra, kombinin arızalı çıkması, çatının masraf çıkarması veya projesine aykırı bir tadilat yapıldığının anlaşıl­ması ciddi maliyetler doğurur. Bu rapor, alıcının elini güçlen­dirir” ifadelerini kullandı.

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Konut alırken dikkat: Bu rapor alıcıların elini güçlendiriyor - Resim: 9

Hukuki ve imar durumunda belediye dosyası, proje uygunluğu, iskân, yıkım kararı, kaçak yapılaşma ile tapudaki haciz, ipotek ve şerhler inceleniyor.

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Konut alırken dikkat: Bu rapor alıcıların elini güçlendiriyor - Resim: 10

Fiziksel ve teknik değerlendirmede metrekare uyumu, malzeme kalitesi, bina yaşı, yıpranma, deprem ve afet riski ile enerji kimlik sınıfı ele alınıyor.

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Konut alırken dikkat: Bu rapor alıcıların elini güçlendiriyor - Resim: 11

Konum ve piyasa analizinde ise ulaşım, çevresel faktörler, arsa payı, kira getirisi ve amortisman süresi değerlendiriliyor.

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Konut alırken dikkat: Bu rapor alıcıların elini güçlendiriyor - Resim: 12

Gel, taşınmazdaki risklerin satın alma sonrasında ortaya çıkmasının alıcıya kombi, çatı veya projeye aykırı tadilat gibi ek maliyetler yükleyebileceğini belirterek, raporun alıcının karar sürecini güçlendirdiğini söyledi.

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Konut alırken dikkat: Bu rapor alıcıların elini güçlendiriyor - Resim: 13

Gel ayrıca yerli sayısal değerleme sistemiyle sahadaki verilerin mobil uygulamalar üzerinden toplandığını, yerli ve millî sunucularda çalışan yapay zekâ algoritmalarıyla analiz edildiğini ve binaların dakikalar içinde 360 derece incelenebildiğini aktardı.

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Konut alırken dikkat: Bu rapor alıcıların elini güçlendiriyor - Resim: 14

TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, kredili gayrimenkul satışlarında değerleme raporunun zorunlu olduğunu, diğer satışlarda ise böyle bir zorunluluk bulunmadığını söyledi.

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Konut alırken dikkat: Bu rapor alıcıların elini güçlendiriyor - Resim: 15

İpotekli satışların toplam satışların yaklaşık beşte birini oluşturduğunu belirten Özelmacıklı, şirket taşınmazlarının da değerleme raporuna konu olduğunu, tüketicilerin ise bu raporları yeterince talep etmediğini ifade etti.

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Konut alırken dikkat: Bu rapor alıcıların elini güçlendiriyor - Resim: 16

Özelmacıklı, 100 metrekarelik bir konut için ekspertiz ücretinin yaklaşık 16 bin 500 lira olduğunu, harç ve diğer maliyetlerle tutarın yükseldiğini kaydetti.

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Konut alırken dikkat: Bu rapor alıcıların elini güçlendiriyor - Resim: 17

Avrupa’da teknik ve finansal raporlamaların ortalama 1.000 euro seviyesinde bulunduğunu belirten sektör temsilcileri, Türkiye’de 1-149 metrekarelik konutlarda ücretin 16 bin 500 liradan (297 euro), 5 bin metrekarenin üzerindeki taşınmazlarda ise 55 bin 569 liraya kadar çıktığını aktarıyor.

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Konut alırken dikkat: Bu rapor alıcıların elini güçlendiriyor - Resim: 18

Otomobil ekspertizinin yaklaşık 5 bin liradan başlayıp araç segmentine göre 20 bin lirayı aşabildiği belirtiliyor.

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Konut alırken dikkat: Bu rapor alıcıların elini güçlendiriyor - Resim: 19

Özelmacıklı, konut alıcılarının özellikle binanın 1999 depremi öncesinde veya sonrasında yapılmasına dikkat ettiğini kaydetti.

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Konut alırken dikkat: Bu rapor alıcıların elini güçlendiriyor - Resim: 20

Sonraki dönemlerde inşa edilen yapılarda mühendislik açısından daha fazla inceleme yapıldığını söyledi.

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Konut alırken dikkat: Bu rapor alıcıların elini güçlendiriyor - Resim: 21

Gel, oturum veya yatırım amacıyla konut alacakların satın alma öncesinde risk değerleme raporu istemesi gerektiğini belirterek, raporda bölgedeki gerçek rayiçlerin de dikkate alındığını ifade etti.

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Konut alırken dikkat: Bu rapor alıcıların elini güçlendiriyor - Resim: 22

Konut fiyat artışının enflasyonun gerisinde kaldığını ve reel getirinin düştüğünü belirten Gel, doğru konut ve uygun finansman bulunduğunda alım kararının ertelenmemesi gerektiğini söyledi.

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Konut alırken dikkat: Bu rapor alıcıların elini güçlendiriyor - Resim: 23

İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan ise resmi rapor gerektiğinde SPK’ya bağlı firmaların hizmet verdiğini, bilinçli tüketicilerin ekspertiz talep ettiğini belirtti.

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Konut alırken dikkat: Bu rapor alıcıların elini güçlendiriyor - Resim: 24

Akdoğan, belediyelerin talep halinde imar ve ruhsat bilgisi sunduğunu, yetki belgeli emlak işletmelerinin ekspertiz raporlarına erişebilmesinin de tüketiciler açısından fayda sağlayacağını kaydetti.

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