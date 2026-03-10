Borcu olan firmalar, ekonomik dalgalanmalar sonucunda zorluklar yaşayarak iflas duyurmaya devam ediyor.
Konkordatoyu atlatamayan 14 yıllık İzmirli firma iflas etti: Borç batağına dayanamadı
Son olarak İzmir'de faaliyet gösteren 14 yıllık Mpstone Madencilik firması, konkordato sürecinde borç batağını atlatamayarak iflas etti.Dilek Taşdemir
İflas eden firmaların sayısı hemen her geçen gün artmaya devam ederken bir iflas haberi de İzmir'den geldi. İzmir merkezli mermer ocakları işleten
11 Eki 2011'de kurulan Mpstone Madencilik firması, konkordato sürecinde borç batağını atlatamayarak iflas ettiğini duyurdu.
İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflası açıklanan Denizli’de mermer ocakları işleten dev maden firmasının konkordato sürecine girdiği ancak süreci başarılı geçiremediği ifade edildi.
Konkordato sürecinde başarılı olamayan dev maden firması, sonrasında ise iflasını açıkladı.
İflas eden maden firmasının adres olarak İzmir 4. Sanayi Sitesi’ni gösterdiği belirtildi.
Mpstone Madencilik firmasının iflası piyasalarda da etkisini gösterdi.