Konda'nın anketinde Manifest'in bilinirliği soruldu: Duymadım yüzde 34

Anket verilerine göre, toplumun %13’ü Manifest müzik grubunu bildiğini ve aktif olarak dinlediğini belirtiyor. Grubu tanıyan ancak düzenli olarak dinlemeyen, buna karşın grup hakkında olumsuz bir görüşe de sahip olmayanların oranı ise %31 olarak öne çıkıyor.