Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Konda'nın anketinde Manifest'in bilinirliği soruldu: Duymadım yüzde 34

Konda'nın anketinde Manifest'in bilinirliği soruldu: Duymadım yüzde 34

Konda'nın son anketinde katılımcılara, “Manifest isimli müzik grubunu biliyor musunuz, grup hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Araştırmada, grubun toplumdaki bilinirlik düzeyi ve vatandaşların düşünceleri mercek altına alındı.

Cansu İşcan Cansu İşcan
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Konda'nın anketinde Manifest'in bilinirliği soruldu: Duymadım yüzde 34 - Resim: 1

Türkiye genelinde yapılan son kamuoyu araştırması, müzik grubu Manifest’in toplum nezdindeki bilinirliğini ve hakkındaki algıyı ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre, toplumun önemli bir kesimi grubu tanırken, dinleyici oranı ve gruba yaklaşım farklı kategorilerde dikkat çekici sonuçlar veriyor.

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Konda'nın anketinde Manifest'in bilinirliği soruldu: Duymadım yüzde 34 - Resim: 2

Anket verilerine göre, toplumun %13’ü Manifest müzik grubunu bildiğini ve aktif olarak dinlediğini belirtiyor. Grubu tanıyan ancak düzenli olarak dinlemeyen, buna karşın grup hakkında olumsuz bir görüşe de sahip olmayanların oranı ise %31 olarak öne çıkıyor.

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Konda'nın anketinde Manifest'in bilinirliği soruldu: Duymadım yüzde 34 - Resim: 3

BİLİNİRLİK ORANLARI

Gruba yönelik eleştirel yaklaşımda bulunanların oranı dikkate değer bir büyüklüğe sahip. Katılımcıların %22’si grubu bildiğini ancak gençlere kötü örnek olduğunu düşündüğünü ifade ediyor.

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Konda'nın anketinde Manifest'in bilinirliği soruldu: Duymadım yüzde 34 - Resim: 4

Öte yandan, Türkiye genelinde Manifest müzik grubunu daha önce hiç duymadığını belirtenlerin oranı %34 ile en büyük paylardan birini oluşturuyor.

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Konda'nın anketinde Manifest'in bilinirliği soruldu: Duymadım yüzde 34 - Resim: 5

ÖZETLE KAMUOYU DAĞILIMI

Duymadım: %34
Biliyorum, dinlemiyorum ama olumsuz bir görüşüm yok: %31
Biliyorum, gençlere kötü örnek olduğunu düşünüyorum: %22
Biliyorum ve dinliyorum: %13

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Konda'nın anketinde Manifest'in bilinirliği soruldu: Duymadım yüzde 34 - Resim: 6

Sonuçlar, müzik grubunun geniş bir kitle tarafından bilinmesine karşın aktif dinleyici oranının sınırlı kaldığını ve toplumda gruba dair farklı algıların bulunduğunu gösteriyor.

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