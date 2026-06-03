Köln Katedrali'ni ziyaret ücretli olacak: Fiyatı belli oldu

Ayrıca 14 yaş altındaki çocuklar, ağır engelli bireyler ve refakatçileri için de girişin ücretsiz olacağı, 14 yaş ve üzeri öğrenciler için ise ücretin 6 avro olarak uygulanacağı kaydedildi. Bazı dini bayramlar ve özel etkinlik günlerinde ise ziyaretçilere ücretsiz giriş imkânı sağlanacağı bildirildi.