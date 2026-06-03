Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Köln Katedrali'ni ziyaret ücretli olacak: Fiyatı belli oldu

Köln Katedrali'ni ziyaret ücretli olacak: Fiyatı belli oldu

Almanya’nın en çok ziyaret edilen tarihi yapılarından Köln Katedrali’nde turistlerden 1 Temmuz’dan itibaren kişi başı 12 avro giriş ücreti alınacak. Artan bakım ve işletme maliyetlerini gerekçe gösteren yönetim, ibadet amacıyla gelen ziyaretçilerinse ücretsiz giriş yapmaya devam edeceğini açıkladı.

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Köln Katedrali'ni ziyaret ücretli olacak: Fiyatı belli oldu - Resim: 1

Köln Katedrali Yönetimi (Kölner Domkapitel), temeli 1248 yılında atılan ve inşası yaklaşık 632 yıl süren tarihi katedralin ziyaret ücretine ilişkin yeni düzenlemeyi açıkladı. Buna göre katedrali ziyaret etmek isteyen turistler 1 Temmuz’dan itibaren kişi başı 12 avro ödeyecek.

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Köln Katedrali'ni ziyaret ücretli olacak: Fiyatı belli oldu - Resim: 2

Yapılan yazılı açıklamada, kararın gerekçesi olarak artan bakım, güvenlik ve işletme maliyetleri gösterildi.

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Köln Katedrali'ni ziyaret ücretli olacak: Fiyatı belli oldu - Resim: 3

Açıklamada, yapının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için ciddi finansman ihtiyacı doğduğu, son yıllarda katedral bütçesinin sürekli açık verdiği ve mevcut mali rezervlerin de tükenme noktasına geldiği ifade edildi.

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Köln Katedrali'ni ziyaret ücretli olacak: Fiyatı belli oldu - Resim: 4

Yönetim, elde edilecek gelirin tamamen katedralin restorasyonu, korunması ve günlük işletme giderleri için kullanılacağını vurguladı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve Almanya’nın en önemli turistik yapıları arasında bulunan Köln Katedrali’nin yılda yaklaşık 6 milyon ziyaretçiyi ağırladığı da hatırlatıldı.

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Köln Katedrali'ni ziyaret ücretli olacak: Fiyatı belli oldu - Resim: 5

Açıklamada, dini amaçla gelen ziyaretçiler için girişin ücretsiz olmaya devam edeceği belirtildi. Dua etmek isteyen ziyaretçilerin Köln Merkez Tren İstasyonu yönündeki giriş kapısını kullanarak katedrale ücretsiz şekilde girebileceği ifade edildi.

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Köln Katedrali'ni ziyaret ücretli olacak: Fiyatı belli oldu - Resim: 6

Ayrıca 14 yaş altındaki çocuklar, ağır engelli bireyler ve refakatçileri için de girişin ücretsiz olacağı, 14 yaş ve üzeri öğrenciler için ise ücretin 6 avro olarak uygulanacağı kaydedildi. Bazı dini bayramlar ve özel etkinlik günlerinde ise ziyaretçilere ücretsiz giriş imkânı sağlanacağı bildirildi.

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Köln Katedrali'ni ziyaret ücretli olacak: Fiyatı belli oldu - Resim: 7

Karar, Almanya’da kamuoyunda tartışma yarattı. Yerel basında yer alan yorumlarda, katedralin herkes için ücretsiz kalması gerektiğini savunanlar olduğu gibi, Avrupa’daki birçok ünlü dini ve tarihi yapıda benzer ücretlendirme uygulamalarının bulunduğunu belirten görüşler de yer aldı.

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Köln Katedrali'ni ziyaret ücretli olacak: Fiyatı belli oldu - Resim: 8

Örnek olarak Londra’daki St. Paul Katedrali ve Westminster Abbey, Barselona’daki Sagrada Familia ile Milano Katedrali gibi önemli ibadet ve turizm merkezlerinde de ziyaretçilerden giriş ücreti alındığı hatırlatıldı.

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Kaynak: AA
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