Kolay kolay arıza yapmıyorlar: İşte sanayinin yolunu unutturan 10 otomobil

Mekanik karmaşıklıktan uzak duran atmosferik motor teknolojilerinden, kendini sahada kanıtlamış yeni nesil verimli ünitelere kadar; Türkiye yollarında uzun yıllar masrafsız bir şekilde hizmet veren en dayanıklı modeller belirlendi. Yaygın servis ağı, uygun parça tedariği ve düşük arıza oranlarıyla sürücülerin yüzünü güldüren, Türkiye şartlarına en uyumlu 10 otomobil modelini sizler için derledik. İşte sanayiye uğramayı unutturan, hem cebinizi hem de sürüş keyfinizi koruyan o araçlar…