Sıfır ya da ikinci el bir otomobil satın alırken kullanıcıların göz önünde bulundurduğu tek kriter artık aracın konforu veya satış fiyatı değil. Artan yedek parça maliyetleri, periyodik bakım masrafları ve kronik arıza riskleri, araç seçiminde mekanik dayanıklılığı ilk sıraya taşıdı. Özellikle Türkiye’nin zorlu yol şartları, sıkışık şehir trafiği ve dönemsel iklim farklılıkları dikkate alındığında; sorun çıkarmayan, motor ömrü uzun ve servis bütçesini yormayan otomobiller sürücüler için hayat kurtarıcı bir yatırım haline geliyor.
Kolay kolay arıza yapmıyorlar: İşte sanayinin yolunu unutturan 10 otomobil
Yeni bir araç satın alırken etiket fiyatı kadar bakım giderleri, yedek parça erişimi ve arıza yapma sıklığı da büyük önem taşıyor. Türkiye'nin yol ve kullanım koşullarına meydan okuyan uzun motor ömrü ve düşük servis maliyetleriyle öne çıkan en güvenilir 10 otomobil modeli belirlendi. İşte detaylar.Kaynak: Diğer
Mekanik karmaşıklıktan uzak duran atmosferik motor teknolojilerinden, kendini sahada kanıtlamış yeni nesil verimli ünitelere kadar; Türkiye yollarında uzun yıllar masrafsız bir şekilde hizmet veren en dayanıklı modeller belirlendi. Yaygın servis ağı, uygun parça tedariği ve düşük arıza oranlarıyla sürücülerin yüzünü güldüren, Türkiye şartlarına en uyumlu 10 otomobil modelini sizler için derledik. İşte sanayiye uğramayı unutturan, hem cebinizi hem de sürüş keyfinizi koruyan o araçlar…
Toyota Corolla (1.6 Benzin)
Japon mühendisliğinin simge modellerinden Corolla, Türkiye pazarında dayanıklılığıyla efsaneleşmiş durumda. Atmosferik 1.6 benzinli motor yapısı, düşük arıza oranı ve her sanayide kolayca bulunabilen uygun fiyatlı yedek parçalarıyla ilk sıradaki yerini koruyor.
Honda Civic (1.6 Benzin)
Uzun ömürlü motor mimarisi denilince akla gelen ilk modellerden biri olan Honda Civic, kullanıcılarına sorunsuz bir sürüş deneyimi sunuyor. Kaliteli işçiliği ve yüksek mekanik direnci sayesinde Türkiye yollarında yıllara meydan okuyor.
Toyota Yaris (1.5 Hybrid)
Şehir içi kullanımın vazgeçilmezi olan Yaris Hybrid, gelişmiş hibrit teknolojisini düşük arıza riskiyle birleştiriyor. Şanzıman ve motor uyumu sayesinde hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de servis ziyaretlerini minimuma indiriyor.
Hyundai i20 (1.4 Benzin)
B segmentinin en popüler oyuncularından i20, 1.4 litrelik atmosferik benzinli motoruyla sorunsuz bir yapı sergiliyor. Uygun bakım maliyetleri ve geniş servis ağı sayesinde bütçe dostu araç arayanlar için biçilmiş kaftan.
Renault Clio (1.0 TCe)
Türkiye'de en çok tercih edilen modellerden Clio, 1.0 TCe turbo motoruna rağmen sergilediği yüksek dayanıklılıkla dikkat çekiyor. Yaygın servis ağı ve yüksek ikinci el değeri, modeli Türkiye şartlarında cazip kılan başlıca etkenler.
Fiat Egea (1.4 Benzin)
Tam anlamıyla Türkiye yolları için geliştirilen Fiat Egea, 1.4 benzinli seçeneğiyle sade ve uzun ömürlü bir mekanik sunuyor. En uygun yedek parça ve bakım giderlerine sahip olan model, yerli üretimin avantajlarını sonuna kadar kullanıyor.
Volkswagen Polo (1.0 MPI)
Alman mühendisliğinin getirdiği kaliteli malzeme yapısı ve sağlam mekanik altyapı, Polo'yu öne çıkarıyor. Turbosuz 1.0 MPI motor seçeneği, karmaşık parçalardan uzak yapısı sayesinde arıza ihtimalini en aza indiriyor.
Skoda Fabia (1.0 MPI)
VAG grubunun bir diğer temsilcisi olan Fabia, basit ve dayanıklı motor yapısını geniş iç hacimle birleştiriyor. Düşük arıza oranları ve ekonomik kullanım maliyetiyle uzun yıllar masrafsız binek araç arayanlara hitap ediyor.
Dacia Sandero (1.0 SCe)
Fiyat-performans odaklı Dacia Sandero, karmaşıklıktan uzak 1.0 SCe motoruyla tam bir görev adamı. Yüksek yerden yapısı ve ekonomik bakım giderleriyle zorlu yol şartlarında sorunsuz bir kullanım sunuyor.
Suzuki Swift (1.2 Benzin)
Hafif gövde yapısı ve atmosferik 1.2 benzinli motoruyla Japon kalitesini yansıtan Suzuki Swift, arıza yapmayan yapısıyla biliniyor. Düşük yakıt tüketimi ve sağlam yürüyen aksamı, aracı uzun ömürlü bir seçenek haline getiriyor.