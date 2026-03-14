14 Mart 2026 Cumartesi
Anasayfa Ekonomi Köklü Türk firması iflas eşiğinde: Sektörde şok etkisi yarattı

Köklü Türk firması iflas eşiğinde: Sektörde şok etkisi yarattı

Günlük 80 ton üretim kapasitesiyle sektörün öncüsü olan Tübaş Tekstil, finansal kriz nedeniyle konkordatoya başvurdu. Mahkemenin verdiği 3 aylık 'nefes alma' süresi ne anlama geliyor?

Süleyman Çay
Köklü Türk firması iflas eşiğinde: Sektörde şok etkisi yarattı - Resim: 1

1984 yılında küçük bir işletme olarak yola çıkan ve bugün günlük 80 tonluk devasa üretim kapasitesiyle Türk tekstil sanayisinin öncüleri arasında yer alan Tübaş Tekstil ile grup bünyesindeki Sezginler Boya, finansal darboğazı aşmak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, dev tesisler için 3 aylık "koruma" kararı verdi.

Köklü Türk firması iflas eşiğinde: Sektörde şok etkisi yarattı - Resim: 2

Kumaş boya, terbiye, dijital ve rotasyon baskı alanlarında teknoloji yatırımlarıyla sektöre yön veren Tübaş Tekstil, 42 yıllık köklü geçmişiyle biliniyor. "Disiplin, dürüstlük ve şeffaflık" ilkeleriyle büyüyen, hem yurt içinde hem de yurt dışında geniş bir müşteri ağına sahip olan şirket, partner odaklı çalışma kültürüyle sektörün saygın isimlerinden biri haline gelmişti.

Köklü Türk firması iflas eşiğinde: Sektörde şok etkisi yarattı - Resim: 3

Ancak küresel piyasalardaki dalgalanmalar, teknoloji yatırımlarının finansmanı ve ekonomik koşullar, tekstil devini konkordato sürecine itti.

Köklü Türk firması iflas eşiğinde: Sektörde şok etkisi yarattı - Resim: 4

Tübaş Tekstil Ürünleri Boya San. ve Tic. A.Ş., Sezginler Boya ve Apre San. ve Tic. Ltd. Şti. ile şirket ortakları Barış ve Cemal Sezgin hakkında mahkeme şu kararları açıkladı:

Köklü Türk firması iflas eşiğinde: Sektörde şok etkisi yarattı - Resim: 5

09/03/2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. Şirketlerin faaliyetlerini denetlemek üzere üç kişilik uzman bir heyet atandı.

Köklü Türk firması iflas eşiğinde: Sektörde şok etkisi yarattı - Resim: 6

Şirketin geleceğinin netleşeceği ve sürecin uzatılıp uzatılmayacağının görüşüleceği duruşma 3 Haziran 2026 günü saat 14:00'te yapılacak.

Köklü Türk firması iflas eşiğinde: Sektörde şok etkisi yarattı - Resim: 7

İcra İflas Kanunu gereğince, konkordato talebine itiraz etmek isteyen alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkemeye başvurarak talebin reddini isteme hakları bulunuyor.

Köklü Türk firması iflas eşiğinde: Sektörde şok etkisi yarattı - Resim: 8

Günlük 80 tonluk kapasitesiyle boyahane ve baskı alanında stratejik bir öneme sahip olan Tübaş'ın bu hamlesi, tedarik zincirindeki diğer paydaşlar tarafından da yakından takip ediliyor.

Köklü Türk firması iflas eşiğinde: Sektörde şok etkisi yarattı - Resim: 9

Şirketin bu süreci "partnerlik" ruhuyla aşarak üretimine kesintisiz devam edip etmeyeceği, Haziran ayındaki duruşmada büyük ölçüde belli olacak.

Köklü Türk firması iflas eşiğinde: Sektörde şok etkisi yarattı - Resim: 10
