Köklü Türk firması iflas eşiğinde: Sektörde şok etkisi yarattı

1984 yılında küçük bir işletme olarak yola çıkan ve bugün günlük 80 tonluk devasa üretim kapasitesiyle Türk tekstil sanayisinin öncüleri arasında yer alan Tübaş Tekstil ile grup bünyesindeki Sezginler Boya, finansal darboğazı aşmak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, dev tesisler için 3 aylık "koruma" kararı verdi.
Günlük 80 ton üretim kapasitesiyle sektörün öncüsü olan Tübaş Tekstil, finansal kriz nedeniyle konkordatoya başvurdu. Mahkemenin verdiği 3 aylık 'nefes alma' süresi ne anlama geliyor?Süleyman Çay
Kumaş boya, terbiye, dijital ve rotasyon baskı alanlarında teknoloji yatırımlarıyla sektöre yön veren Tübaş Tekstil, 42 yıllık köklü geçmişiyle biliniyor. "Disiplin, dürüstlük ve şeffaflık" ilkeleriyle büyüyen, hem yurt içinde hem de yurt dışında geniş bir müşteri ağına sahip olan şirket, partner odaklı çalışma kültürüyle sektörün saygın isimlerinden biri haline gelmişti.
Ancak küresel piyasalardaki dalgalanmalar, teknoloji yatırımlarının finansmanı ve ekonomik koşullar, tekstil devini konkordato sürecine itti.
Tübaş Tekstil Ürünleri Boya San. ve Tic. A.Ş., Sezginler Boya ve Apre San. ve Tic. Ltd. Şti. ile şirket ortakları Barış ve Cemal Sezgin hakkında mahkeme şu kararları açıkladı:
09/03/2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. Şirketlerin faaliyetlerini denetlemek üzere üç kişilik uzman bir heyet atandı.
Şirketin geleceğinin netleşeceği ve sürecin uzatılıp uzatılmayacağının görüşüleceği duruşma 3 Haziran 2026 günü saat 14:00'te yapılacak.
İcra İflas Kanunu gereğince, konkordato talebine itiraz etmek isteyen alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkemeye başvurarak talebin reddini isteme hakları bulunuyor.
Günlük 80 tonluk kapasitesiyle boyahane ve baskı alanında stratejik bir öneme sahip olan Tübaş'ın bu hamlesi, tedarik zincirindeki diğer paydaşlar tarafından da yakından takip ediliyor.
Şirketin bu süreci "partnerlik" ruhuyla aşarak üretimine kesintisiz devam edip etmeyeceği, Haziran ayındaki duruşmada büyük ölçüde belli olacak.