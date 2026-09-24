Koç'tan Beşiktaş'a büyük yatırım: Kulübü ayağa kaldıracak açıklama

“Rahmi Koç, Beşiktaş'ın Bankalar Birliği'ne olan 120 milyon euro'luk borcunun yaklaşık 40 milyon euroluk kısmını ödedi. Bankalar Birliği'ne ödediğimiz 80 milyon euronun yarısı Rahmi Bey'in desteğiyle, diğer yarısı ise yönetimimiz tarafından karşılandı.”



Böylece Rahmi Koç'un Beşiktaş'a sağladığı finansal desteğin yaklaşık 40 milyon euro olduğu açıklandı.