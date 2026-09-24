Beşiktaş'ta mali yapıyı rahatlatmak ve Bankalar Birliği anlaşmasından çıkış sürecini hızlandırmak için çalışmalar sürüyor. Başkan Serdal Adalı, katıldığı canlı yayında kulübün borçlarına ve yürütülen finansal çalışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Koç'tan Beşiktaş'a büyük yatırım: Kulübü ayağa kaldıracak açıklama
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün mali geleceğini yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyi duyurdu. Koç'tan gelen desteğin boyutunu açıklayan Adalı'nın paylaştığı rakam dikkat çekti.Kaynak: Haber Merkezi
Siyah-beyazlı kulübün Bankalar Birliği'ne olan toplam borcunun önemli bir bölümünün kapatıldığını belirten Adalı, bu süreçte Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un sağladığı desteğin kritik rol oynadığını açıkladı.
BANKALAR BİRLİĞİ BORCUNDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
Adalı'nın verdiği bilgilere göre Beşiktaş'ın Bankalar Birliği'ne olan toplam 120 milyon euroluk borcunun 80 milyon euroluk bölümü ödendi.
Gerçekleştirilen ödeme sonrasında siyah-beyazlıların Bankalar Birliği'ne kalan ana para borcu 40 milyon euro seviyesine kadar geriledi.
Beşiktaş yönetimi böylece kulübün üzerindeki mali yükü önemli ölçüde azaltırken, yapılan ödemenin finansmanında Rahmi Koç'un sağladığı desteğin boyutu da ortaya çıktı.
ADALI'DAN CAMİAYA SPONSORLUK SİTEMİ
Serdal Adalı, kulübün mali yapısını güçlendirmek için çalışmalar yürütülürken sponsorluk konusunda Beşiktaş camiasından bekledikleri desteği göremediklerini de söyledi.
Adalı, bu konudaki sitemini şu sözlerle dile getirdi:
“Sponsorluk konusunda camiadan gerekli desteği görmedik. Olmuyor, Rahmi Koç hariç destek olan olmuyor.”
RAHMİ KOÇ'TAN 40 MİLYON EUROLUK DESTEK
Adalı, açıklamasının devamında Bankalar Birliği'ne yapılan 80 milyon euroluk ödemenin nasıl karşılandığını da açıkladı.
Beşiktaş Başkanı, ödenen 80 milyon euronun yarısının Rahmi Koç'un desteğiyle, diğer yarısının ise yönetim tarafından karşılandığını belirtti.
Adalı, Rahmi Koç'un sağladığı desteği şu sözlerle duyurdu:
“Rahmi Koç, Beşiktaş'ın Bankalar Birliği'ne olan 120 milyon euro'luk borcunun yaklaşık 40 milyon euroluk kısmını ödedi. Bankalar Birliği'ne ödediğimiz 80 milyon euronun yarısı Rahmi Bey'in desteğiyle, diğer yarısı ise yönetimimiz tarafından karşılandı.”
Böylece Rahmi Koç'un Beşiktaş'a sağladığı finansal desteğin yaklaşık 40 milyon euro olduğu açıklandı.