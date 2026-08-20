Yeniçağ Gazetesi
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Kocaelispor’da transferler sürüyor

Transferde yönünü düşük maliyetli genç oyunculara çeviren Kocaelispor, Porto’dan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Gonçalo Sousa’yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Kocaelispor’da transferler sürüyor - Resim: 1

Transferde yönünü düşük maliyetli genç oyunculara çeviren Kocaelispor, Porto’dan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Gonçalo Sousa’yı kiralık olarak, Nottingham Forrest’tan ise 25 yaşındaki sol stoper Jonathan Panzo’yu 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.

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Kocaelispor’da transferler sürüyor - Resim: 2

Süper Lig’e deplasmanda aldığı mağlubiyetle başlayan Kocaelispor’da transferler sürüyor. Kulüp başkanı Recep Durul’un 10 gün içerisinde 4 transfer açıklayacaklarını belirtmesinin ardından bugün iki oyuncu takıma katıldı.

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Kocaelispor’da transferler sürüyor - Resim: 3

Porto B takımında forma giyen 20 yaşındaki çift yönlü kanat oyuncusu Gonçalo Santos Sousa kiralık olarak, Nottingham Forest forması giyen 25 yaşındaki sol stoper Jonathan Panzo ise 1+1 yıllığına kendini yeşil-siyah renklere bağladı. Yarın da bir forvet oyuncusunun kente geleceği belirtildi.

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Kocaelispor’da transferler sürüyor - Resim: 4

Sousa’nın kariyeri
1.86 boyundaki Portekizli oyuncu Gonçalo Sousa, 10 yaşında Porto’nun alt yapısında oynamaya başladı. Kariyerinde genç yaşta profesyonel olan Gonçalo Sousa, 16 yaşından itibaren Porto’nun B takımında oynadı. Geçen sezon 30 maça çıkan genç oyuncu takımına 6 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

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Kocaelispor’da transferler sürüyor - Resim: 5

Porto’nun A takımına da yükselen Gonçalo Sousa, UEFA Avrupa Ligi’nde iki maçta kadroya dahil edildi. U-16 takımından itibaren ülkesi Portekiz’de milli formayı terleten genç kanat oyuncusu, 2026-2027 sezonunda Körfez ekibinin başarısı için ter dökecek.

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Kocaelispor’da transferler sürüyor - Resim: 6

Panzo’nun kariyeri
Transferde genç oyunculara yönelen ve maliyeti düşük isimleri tercih eden Kocaelispor kadrosuna bir savunmacı daha ekledi. Yeşil-siyahlılar, Nottingham Forest forması giyen 25 yaşındaki sol stoper Jonathan Panzo’yu transfer etti.

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Kocaelispor’da transferler sürüyor - Resim: 7

Sol bek mevkiinde de oynayabilen aslen Fildişi Sahilli olan İngiliz stoper Panzo, İngiliz kulüplerinden Chelsea’nin alt yapısında yetişti. Panzo, Fransa, Belçika, Portekiz ve İngiltere kulüplerinde forma giydi. Jonathan Panzo sırasıyla; Monaco, Dijon, Cercle Brugge, Rio Ave, Nottingham Forrest, Covertry City, Cardiff City ve Birmingham takımlarında oynadı.

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