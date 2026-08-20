Kocaelispor’da transferler sürüyor

Porto B takımında forma giyen 20 yaşındaki çift yönlü kanat oyuncusu Gonçalo Santos Sousa kiralık olarak, Nottingham Forest forması giyen 25 yaşındaki sol stoper Jonathan Panzo ise 1+1 yıllığına kendini yeşil-siyah renklere bağladı. Yarın da bir forvet oyuncusunun kente geleceği belirtildi.