Anasayfa Ekonomi Kocaeli’de iflas kararı: Alacaklılara bir aylık süre

Kocaeli’de iflas kararı: Alacaklılara bir aylık süre

Adaellidört Hayvancılık Gıda Şirketi hakkında Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi iflas kararı verdi. Alacaklılar, belgelerini 1 ay içinde bildirmek zorunda.

Abdullah Kerzi Derleyen: Abdullah Kerzi
Mahkemeden iflas kararı

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Kandıra Ticaret Sicili’ne kayıtlı Adaellidört Hayvancılık Gıda İmalat Sanayi İthalat İhracat Pazarlama Limited Şirketi hakkında 18 Şubat 2026 itibarıyla iflas kararı verdi.

Mahkeme, tasfiye işlemlerinin adi tasfiye şeklinde yürütüleceğini belirtti.

Alacaklılara çağrı

İcra Dairesi, alacaklıların ve istihkak iddiasında bulunanların, ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde alacaklarını ve dayanak belgelerini müdürlüğe bildirmeleri gerektiğini açıkladı.

Borçlu olanların da aynı süre içinde borçlarını bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde cezai sorumluluk doğacağı vurgulandı. Şirketin mallarını elinde bulunduranların ise kanuni hakları saklı kalmak kaydıyla malları iflas dairesine teslim etmeleri istendi.

İlk alacaklılar toplantısı 8 Nisan’da

İflas süreci kapsamında ilk alacaklılar toplantısının 8 Nisan 2026 saat 14.00’te, İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi No:59 adresinde bulunan Kocaeli İcra Müdürlükleri Yemekhanesi’nde yapılacağı duyuruldu.

Alacaklıların toplantıya bizzat katılmaları veya yetkili vekil göndermeleri gerektiği belirtildi.

Müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefiller de toplantıya katılma hakkına sahip.

