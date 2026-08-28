Koç Holding’in iştiraki Almanlardan ayrıldı: Sürpriz yeni ortak

Almanya merkezli FTI Group'un Haziran 2024'te iflas bayrağını çekmesinin ardından, Türkiye'deki kolu MP Hotel konkordato ilan etmişti. Şirket, Kasım 2025'te mali yapısını toparlayarak konkordatodan çıktığını duyursa da, ana grubun küresel çaptaki küçülme stratejisi nedeniyle Mares Otel'in işletme hakkından vazgeçme kararı aldı.
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Küresel iflas süreci geçiren Alman turizm devi FTI Group'un Türkiye iştiraki MP Hotel, 2035 yılına kadar geçerli olan kira sözleşmesini İş Bankası çatısı altındaki TatilBudur'a (TBC Seyahat) devretti.Gülsüm Hülya Sundu
TatilBudur İş Bankası Güvencesiyle Dümende Yapılan üçlü mutabakat sonucunda otelin yeni işletmecisi ve kiracısı, bilinen adıyla TatilBudur (TBC Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.) oldu.
İş Bankası iştiraki olan İş Girişim Sermayesi, 2015'te ortak olduğu şirketin kalan yüzde 35,83'lük hissesini de Ocak 2025'te yaklaşık 1,77 milyar lira karşılığında satın alarak TatilBudur'un tek sahibi konumuna gelmişti.
Marmaris Altınyunus tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 10 yıllık işletmecinin değiştiği anlaşmanın ekonomik boyutları şu şekilde belirlendi:
MP Hotel'den bugüne kadar 21 milyon 850 bin dolar (KDV hariç) kira bedeli halihazırda tahsil edildi.
Yeni anlaşma kapsamında şirkete KDV hariç 400 bin dolar devir ücreti ödenecek. 1 Ocak 2027 ile 1 Mayıs 2035 tarihleri arasında, yıllık 400 bin dolardan (KDV hariç) az olmamak kaydıyla otelin cirosuna endeksli ilave kira geliri sağlanacak.
Sözleşmelerin yürürlükte kalabilmesi için Rekabet Kurulu ile Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 25 Mart 2027 tarihine kadar gerekli izinlerin alınması şart koşuldu.