Küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen KOSGEB, Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı ikinci dönem başvurularını almaya başladı. Program kapsamında işletmelere uygun koşullarda finansman desteği sağlanırken, yatırım ve büyüme süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.
KOBİ'lere 30 milyon TL kredi fırsatı: KOSGEB başvuruları resmen başladı
KOSGEB, KOBİ’lerin büyüme ve yatırım planlarına destek olacak yeni finansman paketini devreye aldı. 30 milyon TL’ye kadar finansman, 20 puanlık finansman desteği ve kefalet imkânı sunulan program için başvurular başladı. Peki, hangi işletmeler bu fırsattan yararlanabilecek?
30 MİLYON TL’YE KADAR KREDİ İMKÂNI
Destek programı çerçevesinde işletmelere 36 ay vadeli krediler için finansman desteği sunulacak. İşletmeler, 30 milyon TL’ye kadar kredi kullanabilecek. Ayrıca program kapsamında 20 puanlık finansman desteği ile kefalet imkânından yararlanma fırsatı da sağlanacak.
SEKTÖRLERE GÖRE DESTEK TUTARI BELİRLENDİ
Savunma, uzay ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin projeleri için üst limit 30 milyon TL olarak uygulanacak. Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler ise projeleri kapsamında 20 milyon TL’ye kadar destek alabilecek.
SON BAŞVURU TARİHİ 30 HAZİRAN
KOSGEB Ağrı Müdürlüğü yetkilileri, desteklerden yararlanmak isteyen işletmeleri kuruma başvurmaya davet etti. Yetkililer, program hakkında detaylı bilgi almak isteyen firmaların müdürlükle iletişime geçebileceğini belirtti.
"Kapasite Geliştirme Destek Programı" kapsamında başvurular 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'na ilişkin paylaşım gerçekleştirdi. KOBİ'lerin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve rekabetçiliğini artıracak önemli bir adım attıklarını belirten Kacır, şu ifadeleri kullandı:
"KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitini 30 milyon liraya yükselttik. Programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularını başlatıyoruz. 36 ay vadeli kredilerde 30 milyon liraya kadar finansman, 20 puan finansman desteği ve kefalet imkanı sağlıyoruz. Savunma, uzay ve havacılık projelerini 30 milyon liraya kadar, diğer sektörlerdeki projeleri 20 milyon liraya kadar destekliyoruz. 2025'te uygulamaya aldığımız program kapsamında 3 bin 395 KOBİ'ye 54,7 milyar lira finansmana erişim imkanı sağladık. KOBİ'lerimizin yanında olmaya, büyümelerini desteklemeye devam edeceğiz. Son başvuru tarihi 30 Haziran."