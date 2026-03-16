Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimini artırmak amacıyla başlatılan "İstihdam ve Büyüme İçin Finansmana Erişim Projesi" kapsamında toplam 1,5 milyar euro tutarında kaynak sağlanacak.
KOBİ’lere 1,5 milyar euroluk finansman desteği
Vakıfbank aracılığıyla yürütülecek proje kapsamında KOBİ’lere uygun koşullu 1,5 milyar euroluk finansman sağlanacak.Derleyen: Abdullah Kerzi
Finansmanın 750 milyon euroluk kısmına Dünya Bankası garantisi verildi.
Uygun maliyetli kredi imkanı
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Vakıfbank tarafından yürütülecek proje için çeşitli kreditörlerden uzun vadeli ve uygun koşullu finansman temin edilecek.
Sağlanacak kaynakla KOBİ’lere daha düşük maliyetli finansman sunulması ve işletmelerin istihdam kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
Kadın ve genç istihdamına öncelik
Proje kapsamında özellikle kadın sahipliği yüksek işletmeler, kadın istihdamını artıran firmalar, afetlerden etkilenen bölgelerdeki işletmeler ile kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyet gösteren işletmelere öncelik verilmesi planlanıyor.
Böylece kadın ve gençlerin iş gücüne katılımının desteklenmesi amaçlanıyor.
Dünya Bankası ile işbirliği sürüyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin üretim ekosistemini güçlendirmek için Dünya Bankası ile işbirliğinin sürdüğünü belirtti.
Şimşek, 2024-2028 dönemini kapsayan Ülke İşbirliği Çerçevesi kapsamında mevcut 17 milyar dolarlık portföye ek olarak 18 milyar dolarlık yeni kaynak hedeflendiğini ve toplam finansmanın 35 milyar dolara ulaşmasının planlandığını ifade etti.