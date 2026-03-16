Yeniçağ Gazetesi
16 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Ekonomi KOBİ’lere 1,5 milyar euroluk finansman desteği

KOBİ’lere 1,5 milyar euroluk finansman desteği

Vakıfbank aracılığıyla yürütülecek proje kapsamında KOBİ’lere uygun koşullu 1,5 milyar euroluk finansman sağlanacak.

Abdullah Kerzi
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
KOBİ’lere 1,5 milyar euroluk finansman desteği - Resim: 1

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimini artırmak amacıyla başlatılan "İstihdam ve Büyüme İçin Finansmana Erişim Projesi" kapsamında toplam 1,5 milyar euro tutarında kaynak sağlanacak.

1 8
KOBİ’lere 1,5 milyar euroluk finansman desteği - Resim: 2

Finansmanın 750 milyon euroluk kısmına Dünya Bankası garantisi verildi.

2 8
KOBİ’lere 1,5 milyar euroluk finansman desteği - Resim: 3

Uygun maliyetli kredi imkanı

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Vakıfbank tarafından yürütülecek proje için çeşitli kreditörlerden uzun vadeli ve uygun koşullu finansman temin edilecek.

3 8
KOBİ’lere 1,5 milyar euroluk finansman desteği - Resim: 4

Sağlanacak kaynakla KOBİ’lere daha düşük maliyetli finansman sunulması ve işletmelerin istihdam kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

4 8
KOBİ’lere 1,5 milyar euroluk finansman desteği - Resim: 5

Kadın ve genç istihdamına öncelik

Proje kapsamında özellikle kadın sahipliği yüksek işletmeler, kadın istihdamını artıran firmalar, afetlerden etkilenen bölgelerdeki işletmeler ile kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyet gösteren işletmelere öncelik verilmesi planlanıyor.

5 8
KOBİ’lere 1,5 milyar euroluk finansman desteği - Resim: 6

Böylece kadın ve gençlerin iş gücüne katılımının desteklenmesi amaçlanıyor.

6 8
KOBİ’lere 1,5 milyar euroluk finansman desteği - Resim: 7

Dünya Bankası ile işbirliği sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin üretim ekosistemini güçlendirmek için Dünya Bankası ile işbirliğinin sürdüğünü belirtti.

7 8
KOBİ’lere 1,5 milyar euroluk finansman desteği - Resim: 8

Şimşek, 2024-2028 dönemini kapsayan Ülke İşbirliği Çerçevesi kapsamında mevcut 17 milyar dolarlık portföye ek olarak 18 milyar dolarlık yeni kaynak hedeflendiğini ve toplam finansmanın 35 milyar dolara ulaşmasının planlandığını ifade etti.

8 8
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro