Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Klasik otomobiller 24 TL'den satışa çıktı: Koleksiyoncular harekete geçti

Klasik otomobiller 24 TL'den satışa çıktı: Koleksiyoncular harekete geçti

Klasik otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği açık artırmada yüzlerce araç yeni sahiplerini bekliyor. Bazı nadir otomobiller için belirlenen yalnızca 24 TL'lik başlangıç fiyatı ise büyük dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Klasik otomobiller 24 TL'den satışa çıktı: Koleksiyoncular harekete geçti - Resim: 1

Otomobil tutkunlarını heyecanlandıran dikkat çekici bir açık artırma düzenleniyor. Üç kuşaktır otomobil biriktiren Born ailesine ait geniş koleksiyon, sembolik başlangıç fiyatlarıyla satışa sunuluyor.

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Klasik otomobiller 24 TL'den satışa çıktı: Koleksiyoncular harekete geçti - Resim: 2

Açık artırmanın gerçekleştirildiği ülke ise ABD. Colorado eyaletinde düzenlenen müzayedede yaklaşık 300 klasik otomobil, kamyonet, modifiye araç ve nadir otomotiv hatırası bulunuyor.

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Klasik otomobiller 24 TL'den satışa çıktı: Koleksiyoncular harekete geçti - Resim: 3

1912 MODEL ARAÇ BİLE LİSTEDE

Yıllar boyunca oluşturulan koleksiyonda tamamen restore edilmiş ve kullanıma hazır klasiklerin yanı sıra restorasyon meraklılarını bekleyen çok sayıda proje aracı da yer alıyor.

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Klasik otomobiller 24 TL'den satışa çıktı: Koleksiyoncular harekete geçti - Resim: 4

Satışa çıkarılan araçlar arasında 1912 Ford Model T, 1955 Chevrolet NAPCO pikap ve 1957 Pontiac Super Chief gibi dikkat çeken modeller bulunuyor.

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Klasik otomobiller 24 TL'den satışa çıktı: Koleksiyoncular harekete geçti - Resim: 5

Koleksiyonda Dodge'un klasik station wagon modelleri de yeni sahiplerini bekliyor.

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Klasik otomobiller 24 TL'den satışa çıktı: Koleksiyoncular harekete geçti - Resim: 6

BAŞLANGIÇ FİYATI YALNIZCA 50 SENT

Müzayedenin en çok dikkat çeken noktası ise bazı araçların başlangıç fiyatı oldu. Nadir klasik otomobillerden bazıları yalnızca 50 sent, yaklaşık 24 TL'lik başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkarıldı.

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Klasik otomobiller 24 TL'den satışa çıktı: Koleksiyoncular harekete geçti - Resim: 7

Ancak bu rakam araçların doğrudan 24 TL'ye satılacağı anlamına gelmiyor. Tekliflerin gelmesiyle birlikte özellikle nadir modellerin nihai satış fiyatlarının önemli ölçüde yükselmesi bekleniyor.

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Klasik otomobiller 24 TL'den satışa çıktı: Koleksiyoncular harekete geçti - Resim: 8

İNTERNETTEN DE TEKLİF VERİLEBİLECEK

Açık artırmaya fiziksel katılımın yanı sıra çevrim içi olarak da teklif verilebilecek. Müzayedede salondan satın alma gerçekleştirenlerden yüzde 8, internet üzerinden teklif verenlerden ise yüzde 10 oranında alıcı primi alınacak.

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Klasik otomobiller 24 TL'den satışa çıktı: Koleksiyoncular harekete geçti - Resim: 9

Yaklaşık 300 parçalık Born ailesi koleksiyonunun satışının, klasik otomobil meraklıları ve restorasyon tutkunlarını bir araya getirerek yıllar boyunca oluşturulan araçların yeni sahiplerine ulaşmasını sağlaması bekleniyor.

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