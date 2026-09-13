Klasik otomobiller 24 TL'den satışa çıktı: Koleksiyoncular harekete geçti

BAŞLANGIÇ FİYATI YALNIZCA 50 SENT

Müzayedenin en çok dikkat çeken noktası ise bazı araçların başlangıç fiyatı oldu. Nadir klasik otomobillerden bazıları yalnızca 50 sent, yaklaşık 24 TL'lik başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkarıldı.