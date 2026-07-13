Kızılelma'dan tarihi atış: Kritik testi başarıyla tamamladı

KIZILELMA’DAN İLK OTONOM YAKIN KOL UÇUŞU

27 Aralık 2025’te gerçekleştirilen testte Bayraktar Kızılelma’nın üçüncü prototipi PT3 ve beşinci prototipi PT5, Baykar ekibi tarafından geliştirilen akıllı filo otonomisi algoritmaları sayesinde birbiriyle eş güdümlü hareket ederek otonom muharebe pilotuyla formasyon uçuşu (Kol uçuşu) icra etmişti. Böylece dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmiş oldu.