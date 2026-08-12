Ekranlarının fenomen dizisi "Kızılcık Şerbeti", yeni sezon öncesinde peş peşe gelen ayrılık haberleriyle çalkalanıyor.
Kızılcık Şerbeti’nde ayrılık rüzgarı: Ceren Karakoç ve üç oyuncu diziden ayrıldı
Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi "Kızılcık Şerbeti", yeni sezon öncesi üst üste yaşanan sürpriz ayrılıklarla gündemde. Dört yıldır Nursema Ünal rolünü başarıyla üstlenen Ceren Karakoç, sosyal medya hesabındaki duygusal veda mesajıyla ekibe veda etti.Kaynak: Diğer
Dizide dört sezondur Nursema Ünal karakterine başarıyla hayat veren Ceren Karakoç, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla projeye veda ettiğini duyurdu.
Yapımdan ayrılığıyla hayranlarını şaşkınlığa uğratan sevilen oyuncunun mesajındaki detaylar ise vedanın kendisi için de beklenmedik olduğunu gözler önüne serdi.
"VEDANIN BÖYLE OLACAĞINI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"
Ceren Karakoç, sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında dört sezonluk bu özel yolculukta kendisine destek veren izleyicilere ve hayat verdiği karakterine teşekkür etti.
Ayrılığın planladığı şekilde gerçekleşmediğini ima eden Karakoç, “Bazen hayat, planladığımız vedaları değil, bizim için seçilmiş vedaları getiriyor. Nursema’yla vedamızın böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Bana her zaman hissettirdiğiniz o kocaman sevgi kalıyor."
"Bana kattıkların için teşekkürler Nursema... Şimdilik hoşça kalın, yeni hikayelerde buluşmak dileğiyle” sözleriyle dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.
DİZİDE AYRILIK RÜZGÂRLARI ESİYOR
Kulislerden sızan bilgilere göre Gold Film imzalı yapımda yaşanan kan kaybı sadece Ceren Karakoç ile sınırlı kalmadı
Yürütülen bir adli soruşturma kapsamında adının geçmesi ve test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek’in dizideki serüveni sona ermişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nilay’ın hikâyeye veda etmesiyle birlikte, karakterin annesine hayat veren değerli oyuncu Neslihan Yeldan ile Fethi rolünü üstlenen Barlas Kartal da kadrodan ayrılan isimler arasında yer aldı.
Yaşanan bu son vedaların ardından, ilk sezondan bu yana kadroda yer alan kemik kadrodan geriye yalnızca Evrim Alasya (Kıvılcım) ve Barış Kılıç (Ömer) kaldı.
Ay sonunda çekimler için sete çıkması beklenen "Kızılcık Şerbeti" dizisinin, yenilenen kadrosu ve hikayesiyle 18 Eylül Cuma günü yeni sezonun açılışını yapması planlanıyor.