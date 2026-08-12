Kızılcık Şerbeti’nde ayrılık rüzgarı: Ceren Karakoç ve üç oyuncu diziden ayrıldı

Ayrılığın planladığı şekilde gerçekleşmediğini ima eden Karakoç, “Bazen hayat, planladığımız vedaları değil, bizim için seçilmiş vedaları getiriyor. Nursema’yla vedamızın böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Bana her zaman hissettirdiğiniz o kocaman sevgi kalıyor."