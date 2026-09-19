Yeniçağ Gazetesi
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Kıvılcımı çatıyı alev topuna çevirdi

İstanbul Tuzla’da üç katlı bir binanın çatısında yürütülen tadilat çalışmaları sırasında korku dolu anlar yaşandı. Kaynak işleminden sıçrayan kıvılcım keresteye sirayet etti. Alevler bir anda dağıldı.

Kaynak: DHA
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Kıvılcımı çatıyı alev topuna çevirdi - Resim: 1

Tuzla’da 3 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binanın çatısında hasar oluştu.

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Kıvılcımı çatıyı alev topuna çevirdi - Resim: 2

Aydınlı Mahallesi Murat Sokak'ta bulunan 3 katlı binanı çatısında çıktı. İddiaya göre çatıda tadilat yapıldığı sırada başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

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Kıvılcımı çatıyı alev topuna çevirdi - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın nedeniyle sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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Kıvılcımı çatıyı alev topuna çevirdi - Resim: 4

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Kıvılcımı çatıyı alev topuna çevirdi - Resim: 5

Yangını gören Orhan Gündüz, "Sabah uyuyorduk birden sesler geldi. Yan komşumuz 1 haftadır çatısını yeniliyordu.

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Kıvılcımı çatıyı alev topuna çevirdi - Resim: 6

Çatıda kaynak yaparken kıvılcımdan dolayı kereste tutuşmuş. Yazdan beri kereste barut gibi olmuş. Ufak bir kıvılcım kereste tutuşmasına neden oldu.

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Kıvılcımı çatıyı alev topuna çevirdi - Resim: 7

Çatı eskimişti, yenileniyordu. Ölü ya da yaralı yok. Alt katta hasar yok. İtfaiye zamanında gelerek müdahale etti" dedi.

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Kıvılcımı çatıyı alev topuna çevirdi - Resim: 8
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