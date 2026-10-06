KIŞIN GELİŞİYLE TEZGÂHLARDA YERİNİ ALDI
Havaların soğumaya başlamasıyla Bolu’da kış aylarının sevilen lezzetlerinden kestane yeniden satışa çıktı. Pazar tezgâhlarında yerini alan ürünler vatandaşların ilgisini çekti.
Kışın vazgeçilmezi geri döndü: Günlük getiriliyor, kapış kapış satılıyor, kilosu 400 lirayı buluyor
Havaların serinlemesiyle birlikte kış sofralarının geleneksel lezzetlerinden biri yeniden pazar tezgâhlarında yerini aldı. Günlük olarak getirilen ürüne ilgi yoğun olurken, kilogram fiyatı büyüklüğüne göre 250 ile 400 lira arasında değişiyor.Kaynak: İHA
KIŞIN GELİŞİYLE TEZGÂHLARDA YERİNİ ALDI
GÜNLÜK OLARAK GETİRİLİYOR
Pazarcı esnafı, satışa sundukları kestaneleri Düzce’den günlük olarak getirdiklerini belirtti. Taze ürünlerin tezgâha ulaşmasıyla satışların da hareketlendiği ifade edildi.
VATANDAŞLAR ÖZLEMİŞ
Kış mevsimiyle özdeşleşen kestaneye vatandaşların ilgisinin yüksek olduğu belirtiliyor. Esnaf, sezonun başlamasıyla birlikte talebin arttığını söyledi.
GELENEKSEL LEZZET OLMASI İLGİYİ ARTIRIYOR
Pazarcı Yakup Taşkıran, kestanenin yıllardır kış aylarında evlerde tüketilen geleneksel bir lezzet olduğunu belirterek vatandaşların ürünü özlediğini dile getirdi.
BOYUNA GÖRE FİYATI DEĞİŞİYOR
Tezgâhlardaki kestaneler büyüklüklerine göre ayrılarak farklı fiyatlardan satışa sunuluyor. Ürünün boyutu büyüdükçe kilogram fiyatı da yükseliyor.
KİLOSU 250 LİRADAN BAŞLIYOR
Sezonun başlamasıyla birlikte kestanenin kilogram fiyatı 250 liradan başlıyor. Farklı boylardaki ürünler 300 ve 350 liradan da alıcı buluyor.
EN İRİLERİ 400 LİRAYI BULUYOR
Tezgâhlardaki iri kestanelerin kilogram fiyatı ise 400 liraya kadar çıkıyor. Böylece aynı üründe boyutuna göre kilogram başına 150 liraya varan fiyat farkı oluşuyor.
SOĞUKLARLA BİRLİKTE SATIŞLAR HIZLANDI
Havaların daha da soğumasıyla kestane satışlarının artması bekleniyor. Esnaf, kışın simge lezzetlerinden olan kestaneye sezonun ilk günlerinden itibaren yoğun ilgi gösterildiğini belirtiyor.