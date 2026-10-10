KIŞLIK HAZIRLIKLARIN GÖZDESİ
Gaziantep'in Araban ilçesinde kışlık turşu hazırlıkları hız kazandı. Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetiştirilen turşuluk acurun hasadına başlanırken, ürüne vatandaşların ilgisi arttı.
Kış sofralarının vazgeçilmezi: Kilosu 30 TL'den adeta yok satıyor
Gaziantep'in Araban Ovası'nda kışlık turşuların vazgeçilmezi olan acurun hasadı başladı. Tarlada kilogramı 30 TL'den satılan ürüne yoğun talep gösterilirken, üreticiler günlük yaklaşık 200 kilogram hasat yapıyor.Kaynak: İHA
KIŞLIK HAZIRLIKLARIN GÖZDESİ
TARLADA KİLOGRAMI 30 TL
Bölge mutfağında önemli bir yere sahip olan turşuluk acur, tarlada kilogramı 30 TL'den alıcı buluyor. Ürün özellikle kışlık turşu hazırlayan vatandaşların tercihleri arasında yer alıyor.
SARIMSAKTAN SONRA EKİLİYOR
Araban Ovası'nda sarımsak hasadının tamamlanmasının ardından tarlalar ikinci ürün olan acur için hazırlanıyor. Eylül ayının ortalarında ekilen ürün, sonbaharda hasat ediliyor.
HASAT EKİM SONUNA KADAR SÜRECEK
Ekim ayının ilk günlerinde başlayan acur hasadının hava şartlarına bağlı olarak ay sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Çiftçiler, olgunlaşan ürünleri toplayarak pazara sunuyor.
GÜNDE 200 KİLOGRAM TOPLUYOR
Bölgede üretim yapan çiftçi Yusuf Karataş, sarımsak hasadının ardından ektiği acurdan günlük yaklaşık 200 kilogram ürün topladığını belirtti. Karataş, hasat ettiği ürünleri kilogramı 30 TL'den sattığını söyledi.
ÇITIR YAPISIYLA ÖNE ÇIKIYOR
Turşuluk acur, sert ve çıtır dokusunun yanı sıra kendine özgü aromasıyla da dikkat çekiyor. Özellikle Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geleneksel turşu yapımında sıkça kullanılıyor.
KIŞLIK TURŞULARIN VAZGEÇİLMEZİ
Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, kış hazırlıklarının başlamasıyla birlikte turşuluk acura talebin arttığını belirtti. Altun, ürünün bölge halkının öncelikli tercihleri arasında bulunduğunu ifade etti.
PAZARLARDA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR
Araban Ovası'nda yetiştirilen turşuluk acur, Gaziantep başta olmak üzere çevre il ve ilçelerdeki yerel pazarlarda alıcı buluyor. Kışlık hazırlıkların devam etmesiyle birlikte ürüne yönelik talebin de sürmesi bekleniyor.