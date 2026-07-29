Japonya hükümeti, kırsal bölgelerde azalan nüfusu artırmak amacıyla yürüttüğü taşınma teşvik programına devam ediyor. Program kapsamında büyük şehirlerden belirlenen kırsal belediyelere taşınan ailelere çeşitli mali destekler sunuluyor.
Kırsal bölgelere taşınan ailelere para dağıtılacak: İşte detaylar
Japonya, nüfusu azalan köy ve kasabaları yeniden canlandırmak için taşınma teşviklerini sürdürüyor. Büyük şehirlerden belirlenen kırsal bölgelere taşınan ailelere, şartları sağlamaları halinde yüklü miktarda nakit destek sağlanacak.Kaynak: Diğer
3 milyon yene kadar destek
"Bölgesel Canlandırma Taşınma Destek Programı" kapsamında uygun şartları yerine getiren hanelere temel taşınma desteği veriliyor. Çocuklu aileler ise her çocuk için ek ödeme alabiliyor.
Böylece iki çocuklu bir ailenin alabileceği toplam destek miktarı 3 milyon yene kadar çıkabiliyor.
Şartlar neler?
Destekten yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin Tokyo'nun belirlenen bölgelerinden taşınması, programa dahil edilen kırsal belediyelerden birine yerleşmesi ve ikamet ile çalışma şartlarını karşılaması gerekiyor. Destek miktarı ve ek teşvikler belediyeye göre farklılık gösterebiliyor.
Taşınma teşvikinden yararlanılabilen yerleşimler arasında Niigata Tokamachi, Nara Yamazoe, Shimane Misato, Tokushima Kamikatsu, Yamagata Iide ve Okayama Nishiawakura gibi nüfusu azalan belediyeler bulunuyor.
Amaç kırsalı yeniden canlandırmak
Japonya'da uzun yıllardır genç nüfusun büyük şehirlere göç etmesi ve yaşlanan nüfus nedeniyle birçok kırsal yerleşim ciddi nüfus kaybı yaşıyor. Hükümet, bu teşviklerle hem boşalan köy ve kasabaları yeniden canlandırmayı hem de başta Tokyo olmak üzere büyük şehirlerdeki nüfus yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor.
Nakit desteğinin yanı sıra bazı belediyeler; düşük maliyetli konut, boş evlerin yenilenmesi için hibe, taşınma masrafları ve iş kurmak isteyenlere yönelik ek teşvikler de sunuyor.