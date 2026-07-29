Kırsal bölgelere taşınan ailelere para dağıtılacak: İşte detaylar

Amaç kırsalı yeniden canlandırmak

Japonya'da uzun yıllardır genç nüfusun büyük şehirlere göç etmesi ve yaşlanan nüfus nedeniyle birçok kırsal yerleşim ciddi nüfus kaybı yaşıyor. Hükümet, bu teşviklerle hem boşalan köy ve kasabaları yeniden canlandırmayı hem de başta Tokyo olmak üzere büyük şehirlerdeki nüfus yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor.