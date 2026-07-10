Kırmızı poşetlerin sırrı ortaya çıktı: Dokunan dev ceza ödüyor, altlarında servet yatıyor

Bürokratik ve yasal süreçleri henüz tamamlanmamış olan bu taşıtların iç kısımlarını yalnızca emniyet güçleri ile sigorta müfettişleri kontrol edebiliyor. Bununla birlikte özel koruyucu kaplama, araçların çöl iklimindeki zorlu hava şartlarından ve yoğun tozdan etkilenmesini de tamamen engelliyor.