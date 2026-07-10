Kırmızı poşetlerin sırrı ortaya çıktı: Dokunan dev ceza ödüyor, altlarında servet yatıyor

ABD’nin Oklahoma eyaletinde, dış hatları tamamen kırmızı renkli koruyucu filmlerle sarılmış yüzlerce otomobilin bulunduğu gizemli bir otopark gün yüzüne çıktı.
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ABD'de tamamı kırmızı koruyucu filmle kaplanmış yüzlerce aracın yer aldığı gizemli otoparkın arkasındaki nedenler netleşti. Sigorta ve inceleme süreçleri bitene kadar mühürlenen araç mezarlığındaki kaplamaları sökenler, araçları bölgeden tahliye etmeye çalışanlar ağır adli yaptırımlarla karşılaşıyorKaynak: Dış Haberler Servisi
Sıkı bir şekilde mühürlendiği gözlenen bu araçların üzerindeki kaplamaları çıkaran ya da araçları izinsiz biçimde alandan uzaklaştırmaya kalkışan kişiler hakkında doğrudan ağır adli işlemler başlatılıyor.
Yetkililer, otoparka izinsiz girişlerin önüne geçebilmek adına bölgeyi kesintisiz bir biçimde denetim altında tutuyor. Söz konusu araç mezarlığında korunan otomobiller, sigorta firmalarının tazminat tespitleri ile hukuki inceleme süreçleri kapsamında bekletiliyor.
Araçların yüzeyini kaplayan özel kırmızı filmler, hem mevcut hasar delillerinin bozulmasını engellemek hem de meydana gelebilecek parça hırsızlıklarının önüne geçmek amacıyla uygulanıyor.
Bürokratik ve yasal süreçleri henüz tamamlanmamış olan bu taşıtların iç kısımlarını yalnızca emniyet güçleri ile sigorta müfettişleri kontrol edebiliyor. Bununla birlikte özel koruyucu kaplama, araçların çöl iklimindeki zorlu hava şartlarından ve yoğun tozdan etkilenmesini de tamamen engelliyor.
Amerika Birleşik Devletleri genelinde benzer gerekçelerle binlerce otomobilin kaderine terk edildiği farklı devasa otoparklar da mevcut. Bu durumun en somut örneklerinden biri, Mojave Çölü'nde yaklaşık on senedir toz altında bekletilen Volkswagen ve Audi markalı 350 bin araçtan oluşuyor.
Çöl ortamında muhafaza edilen bu devasa araç stoku, 2015 senesinde patlak veren küresel emisyon skandalının akabinde koruma altına alınmıştı. Çevre Koruma Ajansının ihlal kararları doğrultusunda bu alanlara çekilen otomobiller, kendileriyle ilgili hukuki süreçlerin nihayete ermesini beklemeyi sürdürüyor.