Kırmızı altın kilosu 150 TL’den alıcı buluyor: Peynir ekmek gibi satılıyor

Manisa’nın Salihli ilçesinde üreticilerin heyecanla beklediği hasat dönemi başladı.
Aydın dağlarının eteklerinde yetiştirilen ve bölge üreticileri tarafından “kırmızı altın” olarak nitelendirilen ürün, bu yıl yüksek rekoltesiyle dikkat çekiyor.
Manisa’nın Salihli ilçesinde üreticilerin heyecanla beklediği hasat dönemi başladı.
Aydın dağlarının eteklerinde yetiştirilen ve bölge üreticileri tarafından “kırmızı altın” olarak nitelendirilen ürün, bu yıl yüksek rekoltesiyle dikkat çekiyor.
DAHA TOPLANIRKEN ALICI BULUYOR
Alternatif tarım ürünü olarak yetiştirilen bu özel meyve, doğal yapısı ve zengin besin değeriyle tüketicilerden yoğun ilgi görüyor.
Üreticiler, hasat daha devam ederken tüccarların ve vatandaşların tarlaya gelerek ürünü doğrudan satın aldığını belirtiyor.
TARLADA KİLOSU 150 TL
Ekim ayının ortalarına kadar sürmesi beklenen hasat döneminde üreticiler, elde edilen verimden memnun.
Tarlada üreticiden çıkış fiyatı kilosu 150 TL olan ürün, şehir pazarlarında ve market raflarında ise daha yüksek fiyatlarla tüketiciye ulaşıyor.
BAKIMI KOLAY, GETİRİSİ YÜKSEK
Bölgedeki üreticiler, ürünün hem tarımsal bakımının kolay olduğunu hem de ticari getirisinin yüksek olduğunu ifade ediyor.
Bu nedenle son yıllarda Salihli’de alternatif tarım ürünleri arasında öne çıkmaya başladı.
FAYDALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Uzmanlar ve üreticiler, bu özel meyvenin insan sağlığı üzerindeki faydalarına da dikkat çekiyor.
Yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini desteklediği belirtilen ürünün, sindirim sistemini düzenleyici ve kan şekerini dengeleyici özellikleriyle de öne çıktığı ifade ediliyor.
TAZE VE KURUTULMUŞ OLARAK TÜKETİLİYOR
Taze olarak tüketilebilen ürün, kurutularak da dört mevsim boyunca sofralarda yer bulabiliyor.
Bu özelliğiyle hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de üreticilere yıl boyunca gelir imkanı sunuyor.
KİLOSU 150 TL OLAN ÜRÜN BELLİ OLDU
Manisa’nın Salihli ilçesinde hasadı başlayan ve “kırmızı altın” olarak adlandırılan ürünün hünnap olduğu öğrenildi.
Şifa deposu olarak bilinen hünnap, Aydın dağlarının eteklerinde yetiştiriliyor ve tarladan kilosu 150 TL’den alıcı buluyor.