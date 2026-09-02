Kırmızı altın kilosu 150 TL’den alıcı buluyor: Peynir ekmek gibi satılıyor

BAKIMI KOLAY, GETİRİSİ YÜKSEK

Bölgedeki üreticiler, ürünün hem tarımsal bakımının kolay olduğunu hem de ticari getirisinin yüksek olduğunu ifade ediyor.

Bu nedenle son yıllarda Salihli’de alternatif tarım ürünleri arasında öne çıkmaya başladı.