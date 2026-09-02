Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kırmızı altın kilosu 150 TL’den alıcı buluyor: Peynir ekmek gibi satılıyor

Kırmızı altın kilosu 150 TL’den alıcı buluyor: Peynir ekmek gibi satılıyor

Manisa’nın Salihli ilçesinde yetiştirilen ve üreticisinin yüzünü güldüren özel ürünün hasadı başladı. Bakımı kolay, getirisi yüksek olan ürün daha toplanırken tüccarlar ve vatandaşlar tarafından tarladan satın alınıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Kırmızı altın kilosu 150 TL’den alıcı buluyor: Peynir ekmek gibi satılıyor - Resim: 1

Manisa’nın Salihli ilçesinde üreticilerin heyecanla beklediği hasat dönemi başladı.

Aydın dağlarının eteklerinde yetiştirilen ve bölge üreticileri tarafından “kırmızı altın” olarak nitelendirilen ürün, bu yıl yüksek rekoltesiyle dikkat çekiyor.

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Kırmızı altın kilosu 150 TL’den alıcı buluyor: Peynir ekmek gibi satılıyor - Resim: 2

DAHA TOPLANIRKEN ALICI BULUYOR

Alternatif tarım ürünü olarak yetiştirilen bu özel meyve, doğal yapısı ve zengin besin değeriyle tüketicilerden yoğun ilgi görüyor.

Üreticiler, hasat daha devam ederken tüccarların ve vatandaşların tarlaya gelerek ürünü doğrudan satın aldığını belirtiyor.

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Kırmızı altın kilosu 150 TL’den alıcı buluyor: Peynir ekmek gibi satılıyor - Resim: 3

TARLADA KİLOSU 150 TL

Ekim ayının ortalarına kadar sürmesi beklenen hasat döneminde üreticiler, elde edilen verimden memnun.

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Kırmızı altın kilosu 150 TL’den alıcı buluyor: Peynir ekmek gibi satılıyor - Resim: 4

Tarlada üreticiden çıkış fiyatı kilosu 150 TL olan ürün, şehir pazarlarında ve market raflarında ise daha yüksek fiyatlarla tüketiciye ulaşıyor.

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Kırmızı altın kilosu 150 TL’den alıcı buluyor: Peynir ekmek gibi satılıyor - Resim: 5

BAKIMI KOLAY, GETİRİSİ YÜKSEK

Bölgedeki üreticiler, ürünün hem tarımsal bakımının kolay olduğunu hem de ticari getirisinin yüksek olduğunu ifade ediyor.

Bu nedenle son yıllarda Salihli’de alternatif tarım ürünleri arasında öne çıkmaya başladı.

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Kırmızı altın kilosu 150 TL’den alıcı buluyor: Peynir ekmek gibi satılıyor - Resim: 6

FAYDALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Uzmanlar ve üreticiler, bu özel meyvenin insan sağlığı üzerindeki faydalarına da dikkat çekiyor.

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Kırmızı altın kilosu 150 TL’den alıcı buluyor: Peynir ekmek gibi satılıyor - Resim: 7

Yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini desteklediği belirtilen ürünün, sindirim sistemini düzenleyici ve kan şekerini dengeleyici özellikleriyle de öne çıktığı ifade ediliyor.

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Kırmızı altın kilosu 150 TL’den alıcı buluyor: Peynir ekmek gibi satılıyor - Resim: 8

TAZE VE KURUTULMUŞ OLARAK TÜKETİLİYOR

Taze olarak tüketilebilen ürün, kurutularak da dört mevsim boyunca sofralarda yer bulabiliyor.

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Kırmızı altın kilosu 150 TL’den alıcı buluyor: Peynir ekmek gibi satılıyor - Resim: 9

Bu özelliğiyle hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de üreticilere yıl boyunca gelir imkanı sunuyor.

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Kırmızı altın kilosu 150 TL’den alıcı buluyor: Peynir ekmek gibi satılıyor - Resim: 10

KİLOSU 150 TL OLAN ÜRÜN BELLİ OLDU

Manisa’nın Salihli ilçesinde hasadı başlayan ve “kırmızı altın” olarak adlandırılan ürünün hünnap olduğu öğrenildi.

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Kırmızı altın kilosu 150 TL’den alıcı buluyor: Peynir ekmek gibi satılıyor - Resim: 11

Şifa deposu olarak bilinen hünnap, Aydın dağlarının eteklerinde yetiştiriliyor ve tarladan kilosu 150 TL’den alıcı buluyor.

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