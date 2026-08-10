Şanlıurfa'nın verimli Harran Ovası'nda yaklaşık 10 yıl önce kiraladığı 50 dönümlük tarlada domates üretimine başlayan çiftçi Mehmet Şanlı, üretim alanını yıllar içinde 600 dönüme kadar çıkarmayı başardı.
Kiralayarak başladı: Şu anda 300 kadına istihdam sağlıyor
10 yıl önce küçük bir alanda başladığı üretimi katlayarak büyüten girişimci çiftçi, bugün hem ihracata katkı sağlıyor hem de yüzlerce kişiye iş imkânı sunuyor. Başarı hikâyesinin dikkat çeken detayları haberimizde.Kaynak: Haber Merkezi
Pamuk, buğday ve mısır üretiminden domatese yönelen Şanlı, bugün 8 farklı bölgede kiraladığı arazilerde üretim yapıyor.
Ürünler ABD'ye ihraç ediliyor
Mehmet Şanlı, daha önce domateslerini Türkiye'nin birçok iline gönderdiklerini, son 3-4 yıldır ise bölgede faaliyet gösteren ABD'li bir firmaya ürün verdiklerini söyledi.
Şanlı, burada kurutulan domateslerin daha sonra ABD'ye ihraç edildiğini belirterek, üretim sürecinde her gün yaklaşık 300 kişinin çalıştığını ifade etti.
Domates üretiminin diğer tarım ürünlerine göre daha hızlı olduğunu belirten üretici, dekarda ortalama 13 ton verim aldıklarını söyledi.
300 kişiye istihdam sağlıyor
Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da her gün yaklaşık 300 kişi domates tarlalarında çalışıyor. Çalışanların büyük bölümünü ise kadınlar oluşturuyor.
Mevsimlik göçü azaltıyor
Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa İzgi, üretimin hem ihracata hem de bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını belirtti.
İzgi, domates üretimi sayesinde yaklaşık 300 kişinin istihdam edildiğini, bu sayede birçok mevsimlik tarım işçisinin farklı illere gitmek yerine kendi memleketinde çalışarak gelir elde ettiğini söyledi.
Kadınlar için önemli gelir kapısı
İşçilerin çavuşu Filiz Budak ise domates üretiminin kadınlar açısından büyük avantaj sağladığını belirtti.
Budak, kadınların gündüz tarlada çalışıp akşam evlerine dönebildiğini, bu iş olmasa birçok kişinin mevsimlik işçi olarak başka şehirlere gitmek zorunda kalacağını ifade etti.