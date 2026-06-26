Kiracılar ve ev alacaklar dikkat: Gayrimenkul piyasası değişti, o yolla ev almak kolaylaştı

"Geçen sene ipotekli konut satışı neredeyse her 100 konuttan 14'ü falandı. Bu seneye geldiğimizde bu 20'lerin üzerine çıktı. Her üç konuttan birinin kredili olarak satışı olursa aslında o ülkede işte mortgage sistemli konut satışı düzenli olarak devam ediyor diyebiliriz. Henüz daha oraya gelmedik ama büyük ihtimalle seçim sinyali verildiği andan itibaren biz o üçte bir, belki de üçte iki oranında kredili satışları göreceğiz."