Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kiracılar ve ev alacaklar dikkat: Gayrimenkul piyasası değişti, o yolla ev almak kolaylaştı

Kiracılar ve ev alacaklar dikkat: Gayrimenkul piyasası değişti, o yolla ev almak kolaylaştı

Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Kas, kiralarda depozito iadesi şartlarını, fahiş site aidatlarına karşı getirilen yeni yasal düzenlemeleri ve gayrimenkul piyasasının güncel durumunu değerlendirerek ev sahibi ile kiracıların haklarını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Kiracılar ve ev alacaklar dikkat: Gayrimenkul piyasası değişti, o yolla ev almak kolaylaştı - Resim: 1

Radyo Sputnik’te Okan Arslan’la Gün Ortası programına katılan gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas, konut piyasasının gündemindeki en önemli başlıkları masaya yatırdı. Depozito ödemelerinden site aidatlarına, konut satış rakamlarından piyasa beklentilerine kadar dikkat çekici açıklamalarda bulunan Kas, yasal haklar ve sektörün geleceği hakkında önemli bilgiler paylaştı.

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Kiracılar ve ev alacaklar dikkat: Gayrimenkul piyasası değişti, o yolla ev almak kolaylaştı - Resim: 2

Kiracıların tahliye sürecinde en çok sorun yaşadığı konuların başında gelen depozito iadesine açıklık getiren Nilüfer Kas, yasal olarak alınması gereken önlemleri şu sözlerle aktardı:

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Kiracılar ve ev alacaklar dikkat: Gayrimenkul piyasası değişti, o yolla ev almak kolaylaştı - Resim: 3

"Yasal olarak aslında yapılması gereken şu: Siz ev sahibi olarak aldığınız depozitoyu bir bankada bir hesap açarsınız, oraya koyarsınız. Mevduat olarak onun faizi işler ve siz onu çıkarken teslim edersiniz."

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Kiracılar ve ev alacaklar dikkat: Gayrimenkul piyasası değişti, o yolla ev almak kolaylaştı - Resim: 4

Depozitonun güncel kira bedeli üzerinden mi yoksa alınan miktar üzerinden mi ödeneceği sorusunu da yanıtlayan Kas, kontrattaki maddelerin önemine vurgu yaptı: "Kira kontratınızda eğer '45 bin lira alındı' diyorsanız 45 bin lira olarak ödersiniz.

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Kiracılar ve ev alacaklar dikkat: Gayrimenkul piyasası değişti, o yolla ev almak kolaylaştı - Resim: 5

Ama 'iki aylık kira bedeli karşılığı olarak aldım' diye yazıyorsa o zaman güncel kiradan depozitoyu ödemek durumunda kalırsınız, eğer dövizle bir anlaşma yapılmadıysa."

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Kiracılar ve ev alacaklar dikkat: Gayrimenkul piyasası değişti, o yolla ev almak kolaylaştı - Resim: 6

Son dönemde vatandaşların tepkisini çeken fahiş site aidatları konusunda mecburi bir yasal düzenlemeye gidildiğini belirten Kas, yüksek bütçelerin döndüğü büyük sitelerdeki yönetim süreçlerine yeni kurallar getirildiğini ifade etti. Düzenlemenin detaylarını aktaran gayrimenkul uzmanı, iki önemli maddeye dikkat çekti:

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Kiracılar ve ev alacaklar dikkat: Gayrimenkul piyasası değişti, o yolla ev almak kolaylaştı - Resim: 7

TÜFE Sınırı: Artık site aidatlarına TÜFE üzerinden, o dönemki enflasyonun üzerinde bir zam yapılamayacak.

Üst Denetim ve Hesap Sorulabilirlik: Ciddi paraların döndüğü ve yönetimlerin devredilmek istenmediği büyük siteler için üst denetim mekanizması getirildi. Siteler artık her yıl denetlenebilecek ve vatandaşın hesap sorma yolu açılacak.

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Kiracılar ve ev alacaklar dikkat: Gayrimenkul piyasası değişti, o yolla ev almak kolaylaştı - Resim: 8

2026 yılının ilk yarısındaki gayrimenkul verilerini ve ikinci yarı beklentilerini de paylaşan Nilüfer Kas, piyasada yaşanan değişimleri özetledi. İlk beş aylık verilere göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla konut satış adetlerinde artış yaşandığını, fiyatlarda ise reel olarak düşüş görüldüğünü belirten Kas, geçmiş dönemlerdeki gibi yıllık yüzde 100 ya da yüzde 200'lük fahiş artışların artık geride kaldığını ifade etti.

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Kiracılar ve ev alacaklar dikkat: Gayrimenkul piyasası değişti, o yolla ev almak kolaylaştı - Resim: 9

Satış adetlerindeki artışın nedenini bankalara alternatif olan tasarruf finansman şirketlerine bağlayan Kas, birikimi olan vatandaşların bu sistem sayesinde kısa sürede paraya ulaşabildiğini söyledi. Kredili konut satışlarına dair güncel oranları da paylaşan gayrimenkul uzmanı, pazarın geleceğine dair şu öngörülerde bulundu:

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Kiracılar ve ev alacaklar dikkat: Gayrimenkul piyasası değişti, o yolla ev almak kolaylaştı - Resim: 10

"Geçen sene ipotekli konut satışı neredeyse her 100 konuttan 14'ü falandı. Bu seneye geldiğimizde bu 20'lerin üzerine çıktı. Her üç konuttan birinin kredili olarak satışı olursa aslında o ülkede işte mortgage sistemli konut satışı düzenli olarak devam ediyor diyebiliriz. Henüz daha oraya gelmedik ama büyük ihtimalle seçim sinyali verildiği andan itibaren biz o üçte bir, belki de üçte iki oranında kredili satışları göreceğiz."

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